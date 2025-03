Macron: V Paríži sa na budúci týždeň uskutoční ďalší summit o Ukrajine

Brusel 21. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že 27. marca sa v Paríži uskutoční ďalší summit o podpore Ukrajiny. Na stretnutí tzv. koalície ochotných sa podľa neho zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Dokončíme našu prácu na krátkodobej podpore ukrajinskej armády, na obhajobe udržateľného modelu ukrajinských ozbrojených síl, ktorý by zabránil ruskej invázii, a na bezpečnostných zárukách, ktoré môžu poskytnúť európske armády," povedal novinárom po skončení summitu Európskej rady v Bruseli. Očakáva, že celý proces bude dokončený v najbližších dňoch.



Agentúra Bloomberg predtým informovala, že na nadchádzajúcom stretnutí sa zúčastnia nielen vedúci predstavitelia kľúčových krajín EÚ vrátane Nemecka, Talianska a Poľska, ale aj Kanady a Spojeného kráľovstva. Lídri budú podľa nej vraj diskutovať o tom, ako môžu ovplyvniť rokovania medzi Ruskom a USA o Ukrajine, a ako v ideálnom prípade dostať možnosť zúčastniť sa na nich.



Štvrtkový Summit nadviaže na Macronove februárové a marcové stretnutia európskych lídrov a predstaviteľov NATO v Paríži, na ktorých sa diskutovalo o obranných zárukách pre Ukrajinu a Európu ako takú, napísal magazín Politico.



Francúzsky prezident je spolu s britským premiérom Keirom Starmerom na čele úsilia o vytvorenie koalície ochotných. Tvrdia, že takáto skupina štátov je spolu s podporou USA potrebná na to, aby poskytla Ukrajine bezpečnostné záruky a odradila Rusko od prípadného porušenia prímeria.



"S Britmi sme veľa pracovali na spôsoboch podpory prímeria. Je to dôležité, aby sme zabezpečili, že každé prímerie bude dôveryhodné, keď nastane," uviedol Macron.



Britská vláda očakáva, že súčasťou koalície by mohlo byť viac než 30 krajín, ktoré nejakým spôsobom prispejú k dohľadu nad prípadným prímerím na Ukrajine vrátane nasadenia vlastných vojakov. Starmer aj Macron avizovali, že sú pripravení na Ukrajinu vyslať svojich vojakov. Nie je však jasné, koľko ďalších krajín sa k nim chce pridať.



Starmer vo štvrtok v Británii viedol rozhovory s približne 30 vysokopostavenými armádnymi predstaviteľmi z krajín, ktoré majú záujem zúčastniť sa na koalícii ochotných. Po skončení rokovaní povedal, že "politický zámer" bezpečnostných záruk pre Ukrajinu sa stáva "realitou".



Avšak podľa AFP stále zostáva otázne, čo by táto skupina krajín mohla napokon urobiť. Ruský prezident Vladimir Putin totiž požaduje ukončenie západnej vojenskej pomoci Kyjevu ako podmienku pre akékoľvek ukončenie bojov a vyhlasuje, že nebude akceptovať prítomnosť akýchkoľvek jednotiek NATO na Ukrajine.