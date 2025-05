Macron v Paríži vyzval Šaru, aby zabezpečil ochranu všetkých Sýrčanov

Paríž 8. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu v Paríži vyzval svojho sýrskeho náprotivka Ahmadu Šaru, aby zabezpečil ochranu všetkých Sýrčanov bez výnimky. Takisto sa vyslovil za pokračovanie postupného uvoľňovania ekonomických sankcií uvalených na Sýriu v prípade, že jej nové vedenie stabilizuje krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pre Šaru bola návšteva Paríža prvou cestou do Európy od pádu režimu Bašára Asada v Sýrii. Macron sa podľa AFP stal terčom kritiky za to, že v Elyzejskom paláci prijal osobu, ktorú niektorí považujú za džihádistu, z ktorého sa stal politik. Francúzsky prezident ale trval na tom, že je nevyhnutné angažovať sa.



Na spoločnej tlačovej konferencii Macron povedal, že Šara „musí urobiť všetko pre zabezpečenie ochrany všetkých Sýrčanov bez výnimky, bez ohľadu na ich vieru“. Rovnako však dočasného sýrskeho prezidenta vyzval, aby zabezpečil stíhanie páchateľov nedávnych násilností, pri ktorých boli zabití príslušníci menšín alavitov a drúzov.



Sýriu v marci zasiahla najhoršia vlna nábožensky motivovaného násilia od decembrového zvrhnutia Asadovho režimu islamistami pod vedením Šaru. Zabíjanie sa odohralo zväčša popri sýrskom pobreží, kde má alavitská menšina najväčšie zastúpenie. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) zabili bezpečnostné zložky počas marca vyše 1700 civilistov, prevažne alavitov, ktorí mali blízko k Asadovi.



Medzináboženské násilnosti vyvolali medzinárodné odsúdenie aj pochybnosti o novom smerovaní Sýrie. Pochybnosti o schopnosti dočasnej vlády kontrolovať extrémistov vzbudili aj nedávne strety s účasťou drúzskych bojovníkov a správy mimovládnych organizácií o zneužívaní.



Šara na tlačovej konferencii s Macronom povedal, že Sýria „je odhodlaná brať na zodpovednosť každého, kto zabije civilistu... a potrestať ho podľa zákona, nech je to ktokoľvek“.



Ak bude Sýria pokračovať vo svojej doterajšej ceste, Francúzsko urobí to isté, prisľúbil Macron. „Konkrétne tým, že najprv postupne zrušíme európske sankcie a potom budeme lobovať aj u našich amerických partnerov, aby nás v tejto veci nasledovali,“ dodal francúzsky prezident.