Macron v prejave ocenil Delorsov prínos pre európsku integráciu

Paríž 5. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron ocenil zosnulého bývalého predsedu Európskej komisie Jacqua Delorsa za to, že počas svojho pôsobenia vo funkcii dosiahol jeden z najväčších pokrokov v otázke integrácie Európskej únie. Povedal to v smútočnom príhovore na piatkovom štátnom pohrebe Delorsa, ktorý zomrel 27. decembra v Paríži vo veku 98 rokov. TASR informácie prevzala z agentúr Reuters a AFP.



"Jacques Delors posunul náš kontinent vpred ako málokto," uviedol Macron. Označil ho za bystrého vyjednávača, ktorý sa neustále snažil stavať mosty a dosahovať kompromisy, aby posunul Úniu dopredu.



Delorsov duch však žije ďalej, povedal Macron na ceremónii v parížskej Invalidovni, kde Francúzsko zvyčajne vzdáva hold svojim veľkým osobnostiam. "Práve nám odovzdal štafetu," dodal.



Na pohrebe sa zúčastnili predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová či šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová. Prítomní boli aj lídri viacerých európskych krajín vrátane belgického premiéra Alexandra De Croa a holandského premiéra Marka Rutteho. Na prekvapenie niektorých komentátorov prišiel aj maďarský premiér Viktor Orbán, častý kritik EÚ.



Na ceremónii zaznela aj Óda na radosť od Ludwiga van Beethovena, na ktorej je založená hymna Európskej Únie a Rady Európy.



Na poste šéfa EK pôsobil Jacques Delors až tri funkčné obdobia, a to v rokoch 1985 až 1994, počas ktorých zohral významnú úlohu predovšetkým pri vzniku jednotného trhu, schengenského priestoru, programu Erasmus pre študentské výmenné pobyty a zasadil sa aj o vytvorenie jednotnej meny euro.



Vo francúzskej politike zastával v rokoch 1981-84 funkciu ministra financií vo vláde socialistického prezidenta Francoisa Mitteranda. V roku 1995 odmietol kandidovať za prezidenta, hoci v prieskumoch verejnej mienky výrazne dominoval.



Na ceremóniu pozvali aj približne 100 študentov programu Erasmus.