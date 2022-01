Macron v prieskumoch vedie, Le Penovú predbehla Pécressová

Paríž 5. januára (TASR) – Podľa najnovšieho predvolebného prieskumu vo Francúzsku by prezidentské voľby znovu vyhrala úradujúca hlava štátu Emmanuel Macron. V prieskume verejnej mienky, ktorý pre denník Les Echos uskutočnila agentúra Opinionway, mal Macron podporu 25 percent voličov.



Prekvapením je podľa Les Echos druhé miesto Valérie Pécressovovej, bývalej ministerky školstva z čias prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Vo voličskej sonde, ktorá bola realizovaná medzi 2. a 4. januárom, získala 17 percent. Pécressová tak tesne predbehla nacionalistku Marine Le Penovú, ktorá bola dlhodobo druhá za Macronom. Teraz jej namerali 16 percent.



Päťdesiatštyriročná Valérie Pécressová je v súčasnosti prezidentkou Regionálnej rady Île-de-France. Pôsobí v Republikánskej strane, ktorá si ju v primárkach 4. decembra vybrala ako kandidátku do prezidentských volieb. Pécressová úmysel kandidovať oznámila už v júli minulého roku, v prieskumoch však začala rásť až na prelome novembra a decembra.



Svoju politickú kariéru začala v roku 1998 ako poradkyňa bývalého prezidenta Jacquesa Chiraca. Neskôr pôsobila v Národnom zhromaždení, kým sa v roku 2007 nestala ministerkou školstva a výskumu v kabinete premiéra Françoisa Fillona. Po roku 2011 sedela aj na stoličke ministra rozpočtu a štátnych reforiem, píše francúzsky denník Le Monde.



Bývalá ministerka je umiernenou pravičiarkou, v rozhovore pre denník Le Point sa opísala ako "z dvoch tretín Angela Merkelová, z jednej tretiny Margaret Thatcherová".



V prípade, že by sa v druhom kole volieb stretli Emmanuel Macron a Valérie Pécressová, podľa OpinionWay by zvíťazil úradujúci prezident s 53 percentami hlasov. Macronovi však v posledných týždňoch preferencie klesajú, navyše oficiálne ešte neohlásil kandidatúru.



Francúzske prezidentské voľby sa budú konať 10. apríla, prípadné druhé kolo bude o dva týždne neskôr.