Macron v rozhovore so Zelenským uviedol, že pošle Ukrajine generátory
Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že v stredu telefonoval so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a odsúdil najnovšie ruské útoky.
Autor TASR
Paríž 29. januára (Reuters) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že v stredu telefonoval so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a odsúdil najnovšie ruské útoky. Zároveň oznámil, že Francúzsko pošle na Ukrajinu generátory, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Posledná vlna ruských útokov prerušila dodávky energie a tepla vo viacerých oblastiach Ukrajiny, zatiaľ čo si Moskva i Kyjev vymieňajú údery na energetickú infraštruktúru.
Zelenskyj uviedol, že počas rozhovoru oboznámil francúzskeho prezidenta so situáciou na frontovej línii a stratách na ruskej strane. „Som vďačný za jeho slová sústrasti... hovorili sme o stretnutí v Abú Zabí a tiež budúcich rokovaniach. Zaoberali sme sa aj otázkou boja proti ruskej tieňovej flotile. Emmanuel hovoril o relevantnom právnom rámci a my počítame s (prijatím) dôležitých rozhodnutí,“ potvrdil Zelenskyj platforme X.
Ukrajinská hlava štátu tiež povedala, že krajina príjme od Francúzska generátory na posilnenie energetickej odolnosti. „V tomto roku sa dodajú aj ďalšie francúzske lietadlá, rakety pre systémy protivzdušnej obrany a letecké bomby,“ uviedol Zelenskyj a vyjadril vďaku.
Vyjednávači Ukrajiny, Ruska a sprostredkovatelia z USA sa minulý týždeň v piatok a v sobotu zišli na prvom trojstrannom rokovaní v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí, aby hovorili o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Konkrétne výsledky neoznámili, Moskva a Kyjev však uviedli, že sú ochotní v dialógu pokračovať.
Zelenskyj kritizuje predstaviteľov Kyjeva za riešenie dodávok energií
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu kritizoval mestskú správu hlavného mesta Kyjev za riešenie dodávok tepla a elektrickej energie po ruských leteckých útokoch. Upozornila na to agentúra DPA, podľa ktorej čelí Kyjev najťažšej zime od začiatku ruskej invázie pred takmer štyrmi rokmi, informuje TASR.
„Zariadenia mali byť zaobstarané dávno pred touto zimou a mestské úrady v Kyjeve musia teraz konať oveľa rýchlejšie, aby ľuďom uľahčili život, aspoň vo februári,“ povedal Zelenskyj v stredu vo svojom večernom príhovore.
Ruské letecké útoky od začiatku roka vážne zasiahli energetickú infraštruktúru Kyjeva. Prerušenie dodávok kúrenia ovplyvnilo uprostred mrazivých teplôt tisíce bytových domov, zatiaľ čo elektrina je k dispozícii len počas obmedzených hodín. V niektorých domácnostiach bola dočasne nedostupná aj tečúca voda.
Podľa ukrajinského lídra existujú náznaky, že Moskva plánuje novú vlnu rozsiahlych útokov.
Zelenskyj v príhovore poďakoval všetkým na Ukrajine, ktorí Kyjevu pomáhajú, vrátane tímov elektrikárov a ľudí, ktorí zabezpečujú dodávky teplých jedál osobám v núdzi.
Ukrajinský prezident sa zároveň zaviazal, že v prípade potreby podporu pre Kyjev rozšíri. Zdôraznil však, že situácia zostáva ťažká aj v iných regiónoch.
