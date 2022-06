Macron v Rumunsku: Urobíme všetko pre zastavenie ruskej vojenskej sily

Rumunský prezident Klaus Iohannis (uprostred) a francúzsky prezident Emmanuel Macron (uprostred vľavo) počas stretnutia s vojenskými príslušníkmi amerických síl NATO na leteckej základni Mihaila Kogalniceanua pri rumunskom pobrežnom meste Constanta 15. júna 2022. Foto: TASR/AP

Konstanca 15. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho spolupracovníci budú musieť v nejakom bode rokovať s Ruskom v rámci snáh o ukončenie vojny. Vyhlásil to francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu po návšteve vojenskej základe v Rumunsku, na ktorej sú umiestnené spojenecké jednotky NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Ukrajina a spojenecké krajiny východnej Európy kritizovali francúzskeho lídra za dvojzmyselnú podporu Ukrajiny v konflikte s Ruskom. Macron však počas návštevy Rumunska, kam pricestoval v utorok, podľa agentúry Reuters sprísnil svoju rétoriku voči Rusku.uviedol Macron.zdôraznil.cituje Macrona agentúra AFP.Francúzsky prezident dodal, že je potrebné začať s Ukrajinou diskusiu, ktorá bude zahŕňať vojenské vybavenie, financovanie a odblokovanie dodávok ukrajinského obilia.Macron v uplynulých týždňoch niekoľkokrát zopakoval, že je dôležitéRusko, aby bolo možné nájsť diplomatické riešenie konfliktu po skončení bojov. Šéfa Elyzejského paláca tiež kritizovali za to, že udržiava otvorené aj komunikačne kanály s Kremľom.Francúzsko vedie bojovú skupinu NATO v Rumunsku zloženú z približne 800 vojakov, z ktorých 500 pochádza z Francúzska, no jej súčasťou sú i vojaci z Holandska a Belgicka. Paríž tiež v Rumunsku rozmiestnil protilietadlový raketový systém.Macron plánuje v priebehu stredy odcestovať z Rumunska do susedného Moldavska, aby preukázal podporu krajine, pri ktorej sa mnohí obávajú, že môže byť zatiahnutá do ukrajinského konfliktu.Pozornosť by sa však vo štvrtok mohla upriamiť na Kyjev, kam by mal podľa diplomatických zdrojov Macron odcestovať spolu s talianskym premiérom Mariom Draghim a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Túto cestu však zatiaľ ani jedna zo strán oficiálne nepotvrdila.