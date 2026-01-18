Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 18. január 2026Meniny má Bohdana
< sekcia Zahraničie

Macron v telefonáte so Šarom vyzval na trvalé prímerie v Sýrii

.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa trasie s vojakmi počas návštevy vojenskej leteckej základne Istres v južnom Francúzsku vo štvrtok 15. januára 2026. Foto: TASR/AP

Islamistami vedené úrady úrady v Damasku sa snažia rozšíriť svoju kontrolu nad celou Sýriou po tom, čo pred niečo vyše rokom zvrhli bývalého dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Autor TASR
Paríž 18. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v nedeľu v telefonickom rozhovore so svojím sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom na „trvané prímerie“ v Sýrii po eskalácii bojov medzi jednotkami Damasku a kurdskými silami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Vyjadril som mu naše obavy z eskalácie v Sýrii a pokračovania ofenzívy, ktorú vykonávajú sýrske úrady,“ uviedol Macron na platforme X.

„Trvalé prímerie je nevyhnutné a musí sa dosiahnuť dohoda o integrácii (Kurdmi vedených) Sýrskych demokratických síl do sýrskeho štátu,“ povedal.

Sýrske demokratické sily (SDF) v sobotu obvinili Damask zo zrady v súvislosti s dohodou o stiahnutí jednotiek z oblasti východne od mesta Aleppo a hlásili boje medzi oboma stranami na severe Sýrie.

SDF majú pod kontrolou oblasti bohaté na ropu na severe a severovýchode Sýrie, z ktorých veľkú časť dobyli počas občianskej vojny a boja proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), pripomína AFP.

Islamistami vedené úrady úrady v Damasku sa snažia rozšíriť svoju kontrolu nad celou Sýriou po tom, čo pred niečo vyše rokom zvrhli bývalého dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada.

Obe strany podpísali v marci minulého roka dohodu o včlenení poloautonómnej sýrskej kurdskej správy a jej síl do novej vlády, jej implementácia sa však do značnej miery zastavila.
.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť