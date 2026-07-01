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Macron varoval pred vedením debát v prospech trestu smrti
Boj proti trestu smrti je podľa neho bojom za ľudskú dôstojnosť.
Autor TASR
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Paríž 30. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vystríhal pred vedením debát v prospech znovuzavedenia trestu smrti a vyhlásil, že je zdesený rastúcim počtom popráv vo svete. Vyjadril sa tak pri príležitosti 9. svetového kongresu proti trestu smrti, ktorý sa uskutočnil v Paríži. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru DPA.
Macron uviedol, že odpor voči trestu smrti je potrebný, keďže táto debata sa dnes opäť vynára. „Pretože dnes mnohí ľudia v našej spoločností opäť veria, že trest smrti je riešením, vzhľadom na zmätok spôsobený vyjadreniami a odlišnými zásadami,“ vyhlásil.
Boj proti trestu smrti je podľa neho bojom za ľudskú dôstojnosť. Hoci svet nikdy nebol tak blízko k zrušeniu trestu smrti, v krajinách, ktoré ho naďalej uplatňujú, sa už dávno neuskutočnilo toľko popráv, upozornil francúzsky prezident.
Macron pripomenul, že minulý rok vo svete popravili najviac ľudí od roku 1981, pričom v len 17 krajinách usmrtili 2707 osôb, a viac ako 25.000 na trest smrti čaká.
„V konečnom dôsledku nie je možné posunúť dopredu vec celosvetového zrušenia trestu smrti bez nevyhnutnej mobilizácie občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a ochrancov ľudských práv, ktorí sú hnacou silou hnutia za zrušenie trestu smrti,“ vyhlásil Macron.
Generálny tajomník Rady Európy Alain Berset pred začiatkom kongresu vyzval na zrušenie trestu smrti v Bielorusku - jedinej európskej krajine, kde je naďalej legálny.
Macron uviedol, že odpor voči trestu smrti je potrebný, keďže táto debata sa dnes opäť vynára. „Pretože dnes mnohí ľudia v našej spoločností opäť veria, že trest smrti je riešením, vzhľadom na zmätok spôsobený vyjadreniami a odlišnými zásadami,“ vyhlásil.
Boj proti trestu smrti je podľa neho bojom za ľudskú dôstojnosť. Hoci svet nikdy nebol tak blízko k zrušeniu trestu smrti, v krajinách, ktoré ho naďalej uplatňujú, sa už dávno neuskutočnilo toľko popráv, upozornil francúzsky prezident.
Macron pripomenul, že minulý rok vo svete popravili najviac ľudí od roku 1981, pričom v len 17 krajinách usmrtili 2707 osôb, a viac ako 25.000 na trest smrti čaká.
„V konečnom dôsledku nie je možné posunúť dopredu vec celosvetového zrušenia trestu smrti bez nevyhnutnej mobilizácie občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a ochrancov ľudských práv, ktorí sú hnacou silou hnutia za zrušenie trestu smrti,“ vyhlásil Macron.
Generálny tajomník Rady Európy Alain Berset pred začiatkom kongresu vyzval na zrušenie trestu smrti v Bielorusku - jedinej európskej krajine, kde je naďalej legálny.