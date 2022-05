Macron varoval, že poníženie Ruska neprispeje k mieru

Štrasburg 9. mája (TASR) - Rusko a Ukrajina by museli dospieť k vyrokovanému prímeriu a mierovému úsiliu by neposlúžilo "poníženie" Ruska, povedal v pondelok v Štrasburgu francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR informácie prevzala z agentúry AFP a stanice BBC.



"Zajtra budeme musieť budovať mier, nikdy na to nezabudnime," uviedol Macron reportérom. "Budeme to musieť urobiť s Ukrajinou a Ruskom pri rokovacom stole," zdôraznil.



"Podmienky diskusie a vyjednávania určia Ukrajina a Rusko, ale to sa nestane prostredníctvom... vzájomného vylúčenia ani ich ponížením," spresnil francúzsky prezident.



Macron v prejave na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu tiež vyhlásil, že bude trvať "desaťročia", kým sa nejaký kandidát ako napríklad Ukrajina stane členom Európskej únie, a naznačil vytvorenie širšieho politického spoločenstva demokratických štátov okolo Únie.



Zdôraznil však, že udeliť Ukrajine a ďalším nádejným štátom ako Moldavsko a Gruzínsko miesto vo vnútri Európy je naliehavou záležitosťou, a vyzval na vytvorenie "európskeho politického spoločenstva". Krátko pred týmto Macronovým prejavom predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Twitteri oznámila, že eurokomisia ako výkonný orgán EÚ vyjadrí svoj "názor" na snahu Ukrajiny o členstvo v júni.