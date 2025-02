Macron varuje pred mierom na Ukrajine, ktorý by znamenal kapituláciu

Paríž 14. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval pred mierom na Ukrajine, ktorý by predstavoval "kapituláciu". Európa podľa neho tiež musí zohrať úlohu pri určovaní regionálneho bezpečnostného rámca, ktorý bude sprevádzať akúkoľvek dohodu o ukončení vojny. Uviedol to v piatkovom rozhovore pre denník Financial Times (FT), informuje TASR.



"Mier, ktorý je kapituláciou", by bol "zlou správou pre všetkých", povedal Macron krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump informoval o svojom telefonáte s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Trump vo štvrtok oznámil plány na začatie rokovaní o ukončení takmer tri roky trvajúcej vojny. Doplnil, že Putin chce podľa neho mier.



Macron pre FT zdôraznil, že bude na Ukrajine, aby diskutovala o otázkach svojho územia a suverenity. Európa však podľa jeho slov musí zohrávať úlohu v regionálnej bezpečnosti.



"Je na medzinárodnom spoločenstve, s osobitnou úlohou Európanov, aby diskutovalo o bezpečnostných zárukách a v širšom zmysle o bezpečnostnom rámci pre celý región. Práve v tom máme svoju úlohu," vyhlásil francúzsky prezident. Európa sa musí posilniť a zabezpečiť si vlastnú budúcnosť, zopakoval.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa má v piatok stretnúť s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC). Kyjev a jeho európski spojenci sa obávajú, že Washington a Moskva budú chcieť vyriešiť vojnu na Ukrajine bez nich, píše AFP.



Trump vo štvrtok večer oznámil, že v Mníchove by sa v piatok mali stretnúť tiež predstavitelia Spojených štátov a Ruska, pričom pozvanie na stretnutie podľa neho dostali aj Ukrajinci. Viac podrobností neposkytol. Ukrajinská strana reagovala, že prípadného stretnutia sa pravdepodobne nezúčastní.