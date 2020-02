PONÚKA STRATEGICKÝ DIALÓG: Macron varuje pred pretekmi v zbrojení

Paríž 7. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok upozornil, že európske štáty nemôžu byť len divákmi v situácii, keď čelia potenciálnym pretekom v jadrovom zbrojení a nestabilite na medzinárodnej scéne. Vyzval ich preto, aby presadzovali "medzinárodnú agendu" zameranú na kontrolu zbraní.



Macron to uviedol v prejave na pôde vysokej vojenskej školy v Paríži. Poukazoval v ňom na potrebu vypracovania národnej stratégie nukleárneho odstrašenia v situácii, keď budúcnosť ohrozujú konflikty v rôznych častiach sveta, dodala agentúra AFP.



Podľa Macrona "životné záujmy Francúzska majú teraz európsky rozmer". V tejto súvislosti ponúkol "strategický dialóg" všetkým "partnerom, ktorí sú naň pripravení".



Francúzsky prezident zdôraznil, že "Európania si musia kolektívne uvedomiť, že v prípade neexistencie právneho rámca by mohli rýchlo čeliť novým pretekom v zbrojení konvenčnými zbraňami, dokonca aj jadrovými zbraňami, a to na svojej vlastnej pôde."



Francúzsko je podľa Macrona naďalej presvedčené, že dlhodobá bezpečnosť Európy závisí od silného spojenectva s USA, jej kľúčovým partnerom v aliancii NATO.



"Naša bezpečnosť však nevyhnutne závisí aj od väčšej schopnosti Európanov konať samostatne," uviedol Macron v prejave pred vysokými vojenskými dôstojníkmi. Európske krajiny by preto podľa neho mali byť signatármi každej novej dohody o obmedzení vývoja nových zbraní stredného doletu.



Po odchode Británie z EÚ sa Francúzsko stalo jedinou jadrovou mocnosťou v EÚ. Macron v tejto spojitosti zdôraznil, že Francúzsko znížilo počet svojich jadrových hlavíc na menej ako 300, čo mu dáva "legitimitu požadovať aj od ostatných jadrových mocností konkrétne kroky smerom ku globálnemu odzbrojeniu, ktoré je postupné, dôveryhodné a overiteľné".



Dodal, že Francúzsko nezvratne demontovalo svoje pozemné jadrové zariadenia, ako aj skúšobné zariadenia a prevádzky na výrobu štiepneho materiálu pre zbrane a zredukovalo svoj jadrový arzenál.



V nadväznosti na svojich predchodcov v úrade Macron už v minulosti vyjadril svoju oddanosť francúzskemu jadrovému arzenálu. Prisľúbil tiež, že začne s jeho nákladnou modernizáciou - v rokoch 2019-25 vyčlení na prostriedky odstrašenia približne 37 miliárd eur, konštatovala AFP.



Podľa vyhlásenia Elyzejského paláca Macron v piatok svojím prejavom preberá "dedičstvo po svojich predchodcoch, pričom ho prispôsobí súčasnému stavu sveta." Súčasný svet je poznačený "koncom cyklu po skončení studenej vojny" a "novými mocenskými zápasmi medzi jadrovými mocnosťami" v oblastiach, ako sú Sýria, Líbya alebo oblasť Východočínskeho mora.