E. Macron verí v nový tím na čele európskych inštitúcií

Francúzsky prezident vyhlásil, že medzi nominantmi síce nie je nikto z východnej Európy, ale zdôraznil, že za túto dohodu hlasovali všetky krajiny - či už z východnej, severnej alebo južnej Európy.

Brusel 3. júla (TASR) - Rozhodnutie šéfov štátov a vlád členských krajín EÚ o nomináciách na kľúčové posty v inštitúciách EÚ je podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona "pozitívnym a konsenzuálnym záverom", ktorý odráža novú rovnováhu moci v Európe.



Ako napísal spravodajský server Politico.eu, dosiahnutá dohoda podľa Macrona "nerozdelí Európu - ani politicky, ani geograficky".



Macron vyhlásil, že medzi nominantmi síce nie je nikto z východnej Európy, ale zdôraznil, že za túto dohodu hlasovali "všetky krajiny - či už z východnej, severnej alebo južnej Európy." Rozdelenie pracovných pozícií v budúcej Európskej komisii (EK) podľa Macronovho názoru EÚ aj naďalej umožní zachovať geografickú rovnováhu.



Macron tiež povedal, že si želá Európu, ktorá je efektívnejšia, ambicióznejšia a viac chrániaca svojich občanov, čo znamená, že bude reagovať na klimatické a sociálno-ekonomické výzvy. Podľa Macrona to nový tím môže urobiť.



"Nový tím to dokáže," vyhlásil o kandidátoch, ktorých označil za "závan čerstvého vzduchu".



Dodal, že "Ursula von der Leyenová je skutočná Európanka, Charles Michel je skutočný Európan."



Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová bola nominovaná za predsedníčku Európskej komisie (EK) a belgický premiér Charles Michel je nominantom na post predsedu Európskej rady. Post šéfa európskej diplomacie by mal pripadnúť ministrovi zahraničných vecí v španielskej ľavicovej vlády Josepovi Borrellovi, rodenému Kataláncovi. Francúzka Christine Lagardová by sa mala v tejto konštelácii stať šéfkou Európskej centrálnej banky (ECB).