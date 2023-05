Macron verí, že účasť Zelenského na summite G7 môže byť prelomová

Hirošima 20. mája (TASR) - Osobná účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summite G7 v japonskom meste Hirošima môže byť prelomová. V sobotu to uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron po stretnutí so svojím ukrajinským kolegom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Nečakaná cesta Zelenského do Hirošimy predstavuje jedinečnú príležitosť, aby "vyjadril svoju situáciu, odovzdal svoje posolstvo a zdieľal svoj názor," povedal Macron. "Verím, že to môže zmeniť pravidlá hry," dodal.



Zelenskyj v Hirošime rokoval aj s indickým premiérom Naréndrom Módím, ktorý bol na summit G7 taktiež pozvaný. Módí ukrajinskému prezidentovi prisľúbil, že India urobí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla vyriešiť krízu na Ukrajine.



"Veľmi dobre rozumiem vašej bolesti a bolesti ukrajinských občanov. Môžem vás ubezpečiť, že na vyriešenie tejto situácie India a ja osobne urobíme všetko, čo bude v našich silách," povedal indický premiér po prvom stretnutí so Zelenským od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. AFP pripomína, že India dosiaľ neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu.



Ukrajinský prezident v príspevku na platforme Telegram uviedol, že Indii poďakoval "za podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti" Ukrajiny, najmä na poli medzinárodných organizácií.



Zelenskyj tiež poďakoval Módímu za humanitárnu pomoc pre Kyjev a pozval Indiu, aby sa pridala k implementovaniu ukrajinského mierového plánu.