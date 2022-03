Macron: Verím, že Čína urobí všetko pre skončenie vojny na Ukrajine

Brusel 24. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron verí, že Čína neurobí nič, čo by mohlo eskalovať konflikt na Ukrajine, a naopak, urobí všetko pre jeho ukončenie. Macron to uviedol vo štvrtok po summite skupiny G7 a Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ako zdôraznil Macron, Čína ako člen Bezpečnostnej rady OSN by mohla pomôcť presvedčiť Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine.



"Chcem veriť, že Čína... sa bude naďalej snažiť zastaviť túto vojnu, a chcem veriť, že sa Čína nezúčastní žiadnou formou na eskalácii," povedal francúzsky prezident.



Čína sa zdržiava odsudzujúcich reakcií na adresu Moskvy a jej invázie na Ukrajine, pričom odmieta odsúdiť aj ruského prezidenta Vladimira Putina. Vo februári Moskva a Peking uviedli, že vzťahy ich krajín sú "bez limitov".