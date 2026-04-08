Macron víta prímerie medzi USA a Iránom, to isté však chce pre Libanon
Autor TASR
Paríž 8. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu privítal prímerie medzi USA a Iránom. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a DPA.
Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní. Dohoda zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu.
„Oznámenie tohto prímeria je veľmi dobrá správa,“ povedal Macron na úvod stredajšieho zasadnutia rady pre bezpečnosť a obranu v Paríži.
„Očakávame, že v najbližších dňoch a týždňoch sa bude v celom regióne plne dodržiavať a umožní začatie rokovaní,“ uviedol francúzsky prezident. Privítal tiež zámer Iránu opäť otvoriť dôležitý Hormuzský prieliv. Súčasne však dodal, že pre Francúzsko je dôležité, aby prímerie zahŕňalo aj Libanon.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu ráno potvrdil, že Izrael podporuje rozhodnutie Spojených štátov o dočasnom prímerí s Iránom, podľa jeho slov sa však dohoda na Libanon nevzťahuje, hoci pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf predtým vyhlásil, že dvojtýždňové prímerie zahŕňa aj túto krajinu.
Macron opísal situáciu v Libanone ako kritickú. Libanonské militantné hnutie Hizballáh podľa neho urobilo strategickú chybu, keď zaútočilo na Izrael a vtiahlo Libanon do regionálnej krízy. Varoval však, že súčasná situácia s útokmi a okupáciou južného Libanonu nemôže byť trvalým riešením.
