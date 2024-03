Macron: Víťazstvo Ruska by znížilo dôveryhodnosť Európy na nulu

Paríž 15. marca (TASR) - Víťazstvo Ruska na Ukrajine "by znížilo dôveryhodnosť Európy na nulu", vyhlásil vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Dodal, že v konflikte, ktorý je podľa neho "pre Európu a Francúzsko existenčný", je "ohrozená bezpečnosť celého svetadielu", informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Macron ďalej vyhlásil, že jeho krajina je pripravená zabezpečiť, aby Rusko nezvíťazilo vo vojne na Ukrajine, a varoval spojencov pred obmedzovaním pomoci.



"Ak by sa situácia zhoršila, sme pripravení zabezpečiť, aby Rusko túto vojnu nikdy nevyhralo," povedal Macron pre francúzske verejnoprávne médiá a varoval, že každý, kto obhajuje "obmedzenia" pomoci Ukrajine, si "vyberá porážku".



Macron zopakoval svoj postoj, že vyslanie západných vojsk na Ukrajinu by sa nemalo vylúčiť, ale povedal, že momentálna situácia si to nevyžaduje, dopĺňa tlačová agentúra AP.



Šéf Elyzejského paláca túto hypotetickú možnosť verejne načrtol vo februári, u ostatných európskych lídrov však vyvolala odpor.



"Dnes nie sme v takej situácii, ale všetky tieto možnosti prichádzajú do úvahy," povedal vo štvrtok Macron.



Podľa jeho slov je od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 v našom slovníku "príliš veľa obmedzení".



"Pred dvoma rokmi sme povedali, že tanky nikdy nepošleme. Ale poslali sme ich. Pred dvoma rokmi sme povedali, že nikdy nepošleme rakety stredného doletu. Poslali sme ich," povedal.



Macron uviedol, že Francúzsko má na stole "všetky možnosti", ako podporiť Ukrajinu.



"Ak sa situácia zhorší, budeme pripravení" zabrániť ruskému víťazstvu, uviedol prezident, ale zároveň zdôraznil, že jeho krajina "nikdy neprejde do ofenzívy" v tomto konflikte. "Nikdy neprevezmeme iniciatívu," povedal.