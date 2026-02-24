< sekcia Zahraničie
Macron: Vojna je pre Moskvu neúspechom, Merz: Osud Ukrajiny je náš
Rusi si jedného dňa uvedomia závažnosť zločinu spáchaného v ich mene, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu.
Paríž 24. februára (TASR) - Rusi si jedného dňa uvedomia závažnosť zločinu spáchaného v ich mene, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. V príspevku na sieti X prisľúbil, že Francúzsko bude pokračovať v podpore Ukrajiny a v sankciách proti Rusku. Moskva podľa Macrona musí pochopiť, že čas nie je na jej strane. Informuje o tom TASR.
„Pred štyrmi rokmi sa Európa prebudila na zvuk ruských bômb padajúcich na Ukrajinu,“ pripomenul Macron a poukázal na to, že Rusko vojnu proti susednej krajine rozpútalo „v rozpore s medzinárodným právom, so suverenitou národa a s ľudským životom“.
Ukrajina je podľa neho od februára 2022 vystavená bombardovaniu miest, ničeniu škôl a nemocníc a tiež energetickej infraštruktúry.
„Štyri roky zničených životov - násilie, znásilňovanie, mučenie, vojnové zločiny a teror. Štyri roky a tisíce ukrajinských detí vytrhnutých zo svojej krajiny a od svojich rodín. A predsa, už štyri roky Ukrajina odoláva a bráni sa,“ poznamenal.
Napriek tomu, že Kremeľ chcel Ukrajinu dobyť za niekoľko dní, od novembra 2022 ruské sily podľa francúzskeho prezidenta obsadili len jedno percento ukrajinského územia a ukrajinská armáda v januári tohto roka dokonca časť svojho územia získala späť.
„A za akú cenu pre Rusov? Viac ako 1,2 milióna ruských vojakov bolo zranených alebo zabitých - ide o najvyšší počet ruských vojnových strát od druhej svetovej vojny,“ uviedol ďalej Macron.
Invázia na Ukrajine je pre Rusko podľa neho trojitým - vojenským, ekonomickým a strategickým - neúspechom, lebo sa tým „posilnilo NATO, ktorého rozšíreniu sa snažilo zabrániť, zjednotilo Európanov, ktorých sa snažilo oslabiť, a odhalilo krehkosť imperializmu z inej éry“.
„Jedného dňa si Rusi uvedomia obrovský rozsah zločinu spáchaného v ich mene, prázdnosť použitých zámienok a dlhodobé, ničivé dôsledky pre ich vlastnú krajinu,“ dodal francúzsky prezident.
Merz: Osud Ukrajiny je naším osudom, vojnu ukončíme len spoločnými silami
Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok, v deň štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, vyzval na európsku jednotu. Tvrdí, že len kolektívnou silou možno dosiahnuť koniec vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Už štyri roky je každý deň a noc nočnou morou pre ľud Ukrajiny. A nielen pre nich, ale pre nás všetkých. Pretože vojna sa vrátila do Európy,“ napísal Merz na sociálnej sieti X.
„Len spoločnými silami to ukončíme. Lebo osud Ukrajiny je naším osudom,“ dodal nemecký kancelár.
Merz v pondelok vo svojom prejave odsúdil barbarstvo Ruska počas vládnutia prezidenta Vladimira Putina. „Táto krajina sa pod týmto vedením momentálne nachádza na najnižšom bode totálneho barbarstva a nikto by nemal mať žiadne pochybnosti o tom, s akým režimom a barbarstvom z Ruska máme v súčasnosti dočinenia,“ povedal Merz v Berlíne.
Kancelár zároveň obvinil Rusko z „psychologickej vojny“ a vyzval európske krajiny, aby podporili Ukrajinu a odolali dojmu, že Rusko vojnu vyhráva.
Od začiatku vojny na Ukrajine 24. februára 2022 zahynuli desaťtisíce ľudí a milióny ďalších vyhnala zo svojich domovov.
AFP konštatuje, že Spojené štáty minulý rok obnovili rokovania medzi predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, no tieto rozhovory dosiaľ nepriniesli ukončenie bojov, ktoré spustošili ukrajinské územie.
Rusko, ktoré v súčasnosti okupuje takmer 20 percent územia Ukrajiny, denne útočí na civilné oblasti a infraštruktúru. Počas tejto zimy pritom zintenzívnilo svoje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čím spôsobilo najhoršiu energetickú krízu od začiatku invázie.
Ruské jednotky napriek stratám v uplynulých mesiacoch zaznamenali pomalý postup na frontovej línii, najmä na Donbase na východe Ukrajiny. Práve tento región zostáva podľa AFP kľúčovým sporným bodom v rokovaniach o ukončení vojny. Rusko si ho nárokuje celý, aj keď v súčasnosti okupuje približne 80 percent jeho územia. Ukrajina túto požiadavku dôrazne odmieta.
