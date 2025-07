Macron vyhlásil 12. júl za deň spomienky na Alfreda Dreyfusa

Paríž 12. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu vyhlásil 12. júl za deň spomienky na Alfreda Dreyfusa, vtedajšieho kapitána francúzskej armády, ktorého v roku 1894 neprávom odsúdili za vlastizradu. Šlo pritom o jeden z najväčších justičných omylov v dejinách Francúzska, pričom veľkú rolu v súdnom procese zohral najmä jeho židovský pôvod. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



„Odteraz sa bude každý rok 12. júla na počet Dreyfusa konať spomienková ceremónia, pôjde o víťazstvo spravodlivosti a pravdy proti nenávisti a antisemitizmu,“ uviedol Macron vo vyhlásení, ktoré zverejnil Elyzejský palác.



Prvýkrát sa pamätný deň uskutoční budúci rok a Francúzi si ním pripomenú 120 výročie rozsudku najvyššieho odvolacieho súdu, ktorý Dreyfusa rehabilitoval.



Uctenie si Dreyfusa, ktorého odsúdenie sa uskutočnilo v čase rozmáhajúceho sa antisemitizmu vo francúzskej armáde a širšej spoločnosti koncom 19. storočia, prichádza v čase rastúceho znepokojenia nad zločinmi z nenávisti namierenými proti Židom v krajine.



Dreyfus, v tom čase 36-ročný armádny kapitán, bol v roku 1894 obvinený z odovzdania tajných informácií o novom delostreleckom vybavení nemeckému vojenskému atašé. Obvinenie bolo založené na nesprávnom porovnaní rukopisu na dokumente, ktorý sa našiel v odpadkovom koši.



Napriek nedostatku dôkazov Dreyfusa odsúdili na doživotie za vlastizradu, zbavili vojenskej hodnosti a trest si odpykal vo Francúzskej Guyane. Jeho odsúdenie bolo výrazne ovplyvnené antisemitizmom, čo vyvolalo medzinárodný škandál známy ako Dreyfusova aféra. Vo Francúzsku tento prípad vyvolal hlboký rozkol v spoločnosti.



V júni 1899 Dreyfusa priviezli späť do Francúzska na druhý súdny proces. Odsúdili ho v ňom na 10 rokov väzenia, avšak neskôr dostal milosť, hoci nebol zbavený obvinení. Definitívne ho rehabilitoval najvyšší odvolací súd 12. júla 1906.



Po súdnom procese sa vrátil do armády, bol povýšený do hodnosti majora, slúžil počas prvej svetovej vojny a zomrel v roku 1935 vo veku 76 rokov.