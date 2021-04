Macron vyjadril podporu Čiernej Hore v úsilí o členstvo v EÚ

Podgorica 8. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril plnú podporu integrácii Čiernej Hory a ďalších západobalkánskych krajín do Európskej únie. V stredajšom vyhlásení to oznámila čiernohorská vláda, informovala vo štvrtok tlačová agentúra HINA.



Macron v liste adresovanom čiernohorskému premiérovi Zdravkovi Krivokapičovi ponúkol podporu Francúzska pre reformný proces v Čiernej Hore na ceste krajiny k členstvu v eurobloku, uvádza sa ďalej vo vyhlásení Podgorice.



"Môžete si byť istí, že Francúzsko stojí pri vás v súčasnej situácii, keď vaša krajina čelí výzvam súvisiacim s pandémiou, ako aj posilnením právneho štátu a hospodárskeho a sociálneho rozvoja," napísal francúzsky líder.



Macron ďalej uviedol, že Francúzska rozvojová agentúra (AFD) v rámci stratégie pre západný Balkán spustí aktivity v Čiernej Hore projektom za 50 miliónov eur, ktorého zámerom je finančná podpora malých a stredných podnikov, ako aj obcí v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja.



Macron si podľa vlastných slov praje pokračujúce posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi Parížom a Podgoricou, pričom k tomu má prispieť i nadchádzajúca cesta čiernohorského ministra zahraničných vecí Djordjeho Raduloviča do Francúzska.



Krivokapič sa ujal premiérskeho úradu v polovici decembra minulého roka. Na začiatku svojho funkčného obdobia prostredníctvom videomosta rokoval s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá vyhlásila, že Nemecko zostane spoľahlivým partnerom Čiernej Hory v procese jej integrácie do európskych štruktúr.