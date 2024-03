Macron vyjadril podporu územnej celistvosti Moldavska

Paríž 7. marca (TASR) - Francúzsko plne podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Moldavska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc. Uviedol to vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron v spoločnom vyhlásení s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou, ktorá pricestovala na návštevu Paríža. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Francúzsko znovu vyjadruje svoju neochvejnú podporu pre nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Moldavskej republiky v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc," uviedol Macron vo vyhlásení so Sanduovou, ktorá vo štvrtok navštívila Paríž.



Moldavsko v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu čelí "mnohým výzvam spôsobeným konfliktom pri jeho hraniciach," píše sa ďalej vo vyhlásení.



Minulý týždeň predstavitelia moldavského separatistického regiónu Podnestersko požiadali Rusko "o ochranu". Narástli tak obavy, že región by sa mohol stať novým ohniskom už dva roky trvajúceho konfliktu. Prezidenti uviedli, že Moldavsko "čelí zintenzívneným hybridným útokom". Súčasťou stretnutia Macrona a Sanduovej je aj podpísanie dohody o obrannej spolupráci.



"Moldavský štát musí byť spôsobilý chrániť svoju neutralitu, brániť svoje územie a obyvateľstvo, a tiež prispievať k regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti," uviedli prezidenti vo vyhlásení. Paríž "plne podporuje" moldavské reformy, cieľom ktorých je vstup do Európskej únie, o ktorý sa Moldavsko usiluje. Pre úspešnú kandidatúru pre členstvo v EÚ bude podľa vyhlásenia prezidentov obzvlášť dôležitá "reforma súdnictva a boj proti korupcii".