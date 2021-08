Macron vyjadril sústrasť rodinám obetí výbuchov v Kábule

Paríž 27. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok odsúdil "teroristické útoky" v blízkosti letiska v afganskej metropole Kábul a vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí, informovala agentúra AFP.



Vo svojom vyhlásení Macron vyjadril "sústrasť rodinám amerických a afganských obetí, podporu zraneným a vzdal česť hrdinstvu tých, ktorí sa na mieste nachádzajú a pokračujú s evakuačnými operáciami". Macron tiež sľúbil, že Francúzsko dotiahne evakuáciu ľudí z Afganistanu až do konca.



Macron, ktorý vo štvrtok absolvoval návštevu Írska, po výbuchoch prisľúbil, že Francúzsko evakuuje z Afganistanu o "niekoľko stoviek" Afgancov viac. Dodal, že jeho krajina spraví maximum preto, aby sa to podarilo, avšak nemožno garantovať, že sa tak stane vzhľadom na "extrémne napätú" situáciu na letisku v Kábule.



Podľa svetových agentúr pri štvrtkových bombových útokoch pri letisku Hámida Karzaja v afganskej metropole Kábul zahynulo najmenej 60 afganských civilistov a 150 ďalších utrpelo zranenia. Ministerstvo obrany USA potvrdilo, že zahynulo aj najmenej 12 príslušníkov americkej armády. K útokom sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS). Afganské militantné hnutie Taliban, ktoré nedávno obsadilo krajinu, tieto útoky odsúdilo.