Macron vylúčil účasť Francúzska na odblokovaní Hormuzského prielivu
Autor TASR
Paríž 17. marca (TASR) - Francúzsko sa podľa prezidenta Emmanuela Macrona nikdy nezúčastní na operáciách s cieľom odblokovať Hormuzský prieliv, je však pripravené pomôcť s eskortovaním plavidiel, len čo sa situácia upokojí. Macron tiež uviedol, že Francúzsko pokračuje v prípravách koalície, ktorá by po ukončení bojov na Blízkom východe mohla zabezpečiť slobodu plavby v prielive. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Nie sme stranou tohto konfliktu, a preto sa Francúzsko v súčasnej situácii nikdy nezúčastní na operáciách zameraných na otvorenie alebo oslobodenie Hormuzského prielivu,“ vyhlásil Macron na úvod zasadnutia vlády k vojne na Blízkom východe.
Americký prezident Donald Trump v pondelok na podujatí v Bielom dome povedal, že hovoril s Macronom, pričom mu udelil osem z desiatich bodov jeho postoj k presvedčeniu spojencov, aby pomohli odblokovať Hormuzský prieliv. Trump naznačil, že francúzsky prezident sa pripojí k snahám podporovaným USA.
Dopravu v Hormuzskom prielive značne narušila vojna Spojených štátov a Izraela proti Iránu, čo spôsobilo prudký nárast cien ropy. Touto kľúčovou námornou trasou bežne prechádza približne 20 percent svetových dodávok ropy a zemného plynu. Pre konflikt sa ale preprava prakticky zastavila.
Trump v nedeľu vyhlásil, že požiadal sedem krajín, aby zintenzívnili svoje úsilie o opätovné otvorenie strategického prielivu, ktorý spája Perzský záliv s Arabským morom. Zároveň varoval, že NATO čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak spojenci USA nepomôžu situáciu riešiť.
Francúzsko podľa tamojších predstaviteľov citovaných agentúrou Reuters presadzuje vytvorenie koalície, ktorá by zabezpečila Hormuzský prieliv, len čo sa bezpečnostná situácia stabilizuje. Táto koalícia by podľa nich fungovala bez účasti Spojených štátov.
„Sme presvedčení, že hneď, ako sa situácia upokojí - a tento pojem používam zámerne v širokom zmysle -, to znamená, len čo ustane hlavné bombardovanie, sme pripravení spolu s ostatnými krajinami prevziať zodpovednosť za systém sprevádzania (plavidiel),“ dodal Macron.
