Macron vymenoval svojho osobného emisára pre Afriku

Paríž 6. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenoval bývalého ministra Jeana-Marie Bockela za svojho "osobného vyslanca" pre Afriku, informovala v utorok agentúra AFP, ktorá dodala, že táto nominácia má zrejme priniesť zmenu štýlu francúzskej diplomacie po sérii neúspechov na africkom kontinente.



Francúzske jednotky zapojené do protidžihádistických operácií boli totiž po vojenských prevratoch v posledných rokoch nútené stiahnuť sa z Mali, Burkiny Faso i Nigeru.



Bockel dostal za úlohu vysvetliť ostatným kľúčovým krajinám novú vojenskú stratégiu Paríža: "zmeniť status, formát a poslanie francúzskych základní v Afrike". Vyplýva to z Macronovho listu, s ktorého obsahom sa oboznámila AFP.



Medzi spomínané kľúčové krajiny patrí Senegal, Pobrežie Slonoviny, Gabon a Čad - všetky patria do frankofónnej časti Afriky. Bockel dostal za úlohu potvrdiť, že Francúzsko bude pokračovať vo vojenskej podpore týchto krajín, ale podľa nových zásad.



Viaceré zdroje pre AFP uviedli, že Francúzsko plánuje výrazne znížiť počet svojich vojakov v bývalých afrických kolóniách a Macron sa snaží iniciovať novú kvalitu vzťahov s týmto kontinentom.



Bockel je známym odporcom systému nazývaného "Francafrique", pre ktorý je typická korupcia, tajné politické dohody či exkluzívny prístup na africké trhy pre francúzskych podnikateľov. Ide o systém, ktorý bol roky v centre politiky Paríža voči africkým krajinám.



Politickí analytici však v tejto súvislosti upozorňujú, že Afrika je v súčasnosti plná geopolitických hráčov, ktorí sa snažia vybudovať si vzťahy s africkými štátmi a ktorí sú lepšie pripravení uzatvárať s Afričanmi také dohody, aké skutočne chcú.



Analytik Michael Shurkin z 14 North Strategies sumarizoval, že v afrických štátoch vládnu elity, ktoré sú s Francúzskom spojené rôznymi spôsobmi. Mladšia generácia však takéto väzby nepociťuje a v mnohých prípadoch ich aj odmieta, upozornil Shurkin.



V tejto súvislosti sa veľa hovorí najmä o obrate niekoľkých bývalých afrických spojencov Francúzska k Rusku, podotkla AFP.



Rozhlasová stanica RFI pripomenula, že Jean-Marie Bockel má k Afrike osobitný vzťah. V roku 2008 ho jeho vyhlásenie o nutnosti skoncovať so systémom Françafrique stálo miesto ministra pre spoluprácu za bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Okrem toho 25. novembra 2019 pri havárii vrtuľníka v Mali zahynul jeho syn, poručík Pierre Emmanuel Bockel, ktorý tam pôsobil v rámci operácie Barkhane.