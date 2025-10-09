Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. október 2025Meniny má Dionýz
< sekcia Zahraničie

Macron vymenuje nového francúzskeho premiéra do 48 hodín

.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Odchádzajúci francúzsky predseda vlády po stretnutí s Macronom pre televíziu France 2 uviedol, že podľa neho situácia umožňuje prezidentovi vymenovať premiéra v priebehu najbližších 48 hodín.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 8. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenuje nového predsedu vlády v priebehu nasledujúcich 48 hodín, oznámila v stredu jeho kancelária len chvíľu po tom, ako tento krok avizoval odchádzajúci francúzsky premiér Sébastien Lecornu. TASR správu prebrala z agentúry AFP.

Prezident ďakuje Sébastienovi Lecornuovi za prácu, ktorú vykonal za posledných 48 hodín,“ uviedla Macronova kancelária. „Do 48 hodín vymenuje nového premiéra,“ potvrdila.

Odchádzajúci francúzsky predseda vlády po stretnutí s Macronom pre televíziu France 2 uviedol, že podľa neho „situácia umožňuje prezidentovi vymenovať premiéra v priebehu najbližších 48 hodín“. Zároveň potvrdil, že on sa už o tento post neusiluje.

Podľa Lecornua je väčšina Národného zhromaždenia ochotná dohodnúť sa na štátnom rozpočte ešte pred koncom roka, hoci za určitých podmienok. Popri škrtoch v rámci štátneho rozpočtu je ďalším problémovým bodom v parlamente dôchodková reforma. Odchádzajúci premiér vyzval na nájdenie spôsobu, ako začať diskusiu o tejto reforme.

Lecornu bol do funkcie vymenovaný 9. septembra. V pondelok však podal demisiu spolu s celou vládou, a to len niekoľko hodín po oznámení nového zloženia kabinetu. Jeho vláda sa tak stala najkratšie trvajúcou v modernej histórii Francúzska.

Na žiadosť prezidenta Macrona však Lecornu pokračoval v konzultáciách s niektorými politickými lídrami, aby sa pokúsil zmierniť súčasnú politickú krízu a zabrániť vypísaniu predčasných parlamentných volieb.
.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom zomrelo šesť ľudí

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Slovenčina: Je správne pretek alebo preteky?