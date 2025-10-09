< sekcia Zahraničie
Macron vymenuje nového francúzskeho premiéra do 48 hodín
Odchádzajúci francúzsky predseda vlády po stretnutí s Macronom pre televíziu France 2 uviedol, že podľa neho situácia umožňuje prezidentovi vymenovať premiéra v priebehu najbližších 48 hodín.
Autor TASR
Paríž 8. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenuje nového predsedu vlády v priebehu nasledujúcich 48 hodín, oznámila v stredu jeho kancelária len chvíľu po tom, ako tento krok avizoval odchádzajúci francúzsky premiér Sébastien Lecornu. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
„Prezident ďakuje Sébastienovi Lecornuovi za prácu, ktorú vykonal za posledných 48 hodín,“ uviedla Macronova kancelária. „Do 48 hodín vymenuje nového premiéra,“ potvrdila.
Odchádzajúci francúzsky predseda vlády po stretnutí s Macronom pre televíziu France 2 uviedol, že podľa neho „situácia umožňuje prezidentovi vymenovať premiéra v priebehu najbližších 48 hodín“. Zároveň potvrdil, že on sa už o tento post neusiluje.
Podľa Lecornua je väčšina Národného zhromaždenia ochotná dohodnúť sa na štátnom rozpočte ešte pred koncom roka, hoci za určitých podmienok. Popri škrtoch v rámci štátneho rozpočtu je ďalším problémovým bodom v parlamente dôchodková reforma. Odchádzajúci premiér vyzval na nájdenie spôsobu, ako začať diskusiu o tejto reforme.
Lecornu bol do funkcie vymenovaný 9. septembra. V pondelok však podal demisiu spolu s celou vládou, a to len niekoľko hodín po oznámení nového zloženia kabinetu. Jeho vláda sa tak stala najkratšie trvajúcou v modernej histórii Francúzska.
Na žiadosť prezidenta Macrona však Lecornu pokračoval v konzultáciách s niektorými politickými lídrami, aby sa pokúsil zmierniť súčasnú politickú krízu a zabrániť vypísaniu predčasných parlamentných volieb.
