Macron vymenuje nového premiéra v piatok ráno

Paríž 12. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron odložil vymenovanie nového premiéra na piatok ráno. Oznámila to vo štvrtok večer jeho kancelária, informuje agentúra Reuters. Premiéra chcel pôvodne vymenovať v priebehu štvrtka, pripomína TASR.



"Meno predsedu vlády bude zverejnené zajtra ráno," uviedol podľa agentúry AFP Elyzejský palác krátko po tom, ako sa Macron vo štvrtok vrátil z návštevy Poľska.



Macron sa v utorok zaviazal k tomu, že nového predsedu vlády vymenuje do 48 hodín v snahe ukončiť politický pat, ktorý nastal po tom, ako parlament vyslovil minulú stredu nedôveru kabinetu doterajšieho premiéra Michela Barniera a ukončil tým jeho vládu.



Francúzsky prezident takýto termín prisľúbil po rokovaniach, ktoré v utorok absolvoval v Elyzejskom paláci s predstaviteľmi všetkých parlamentných strán okrem krajne pravicového Národného združenia (RN) Mariny Le Penovej a krajne ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jeana-Luca Mélenchona.



Francúzsky parlament je relatívne rovnomerne rozdelený medzi ľavicu, Macronových centristov, konzervatívcov a stranu RN. Macron je podľa AFP pod veľkým tlakom, aby vymenoval vládu, ktorá dokáže získať dôveru parlamentu a prijať štátny rozpočet na budúci rok.



Aj preto už avizoval osobitný zákon o rozpočte, ktorý by mal umožniť normálne fungovanie štátu aj po Novom roku. Zákonodarcovia by o ňom mali rokovať 16. decembra, pričom väčšina strán už avizovala, že v záujme stability legislatívu podporí.



AFP už v stredu uviedla, že najpravdepodobnejšími kandidátmi na post nového premiéra sú centristický líder Francois Bayrou, minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian či minister obrany Sébastien Lecornu.