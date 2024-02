Macron: Výroky o vyslaní vojakov na Ukrajinu boli dobre premyslené

Paríž 29. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok povedal, že všetky jeho výroky o vojne medzi Ukrajinou a Ruskom boli starostlivo premyslené. Reagoval tak na rozruch vyvolaný tým, že nevylúčil vyslanie západných vojakov do konfliktu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Macron v pondelok po konferencii európskych lídrov v Paríži vyhlásil, že "treba urobiť všetko potrebné", aby sa zaistila porážka Ruska po napadnutí Ukrajiny. To však znepokojilo niekoľko európskych spojencov vrátane Nemecka.



"Toto sú dostatočne vážne veci: každé jedno slovo, ktoré o tejto veci hovorím, je zvážené, premyslené a cielené," povedal Macron novinárom. Francúzsky líder to odmietol ďalej komentovať.



Macron po konferencii európskych lídrov ešte vyhlásil, že aj keď "nie je zhoda" na vyslaní západných pozemných vojakov na Ukrajinu, "nič sa nedá vylúčiť".



Väčšina Macronových európskych spojencov následne oznámila, že nepošle vojakov na Ukrajinu, a francúzski predstavitelia tiež trvali na tom, že takéto vyslané sily by mali len úlohu podporovať operácie ako napríklad odmínovanie, a nie bojovať proti ruským silám.



Ruský prezident Vladimir Putin, evidentne v reakcii na Macrona, v prejave o stave Ruskej federácie povedal, že "aj my máme zbrane, ktoré môžu zasiahnuť ciele na ich území". A varoval pred "skutočným" nebezpečenstvom jadrovej vojny.