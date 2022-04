Macron vystúpil na svojom prvom predvolebnom zhromaždení

Paríž 2. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvoval v sobotu svoj prvý veľký predvolebný míting. Konal sa osem dní pred prvým kolom prezidentských volieb v multifunkčnom komplexe Paris La Défense Arena v meste Naterre v metropolitnej oblasti Paríža a zúčastnilo sa na ňom okolo 30.000 ľudí. Vo svojom spravodajstve o tom informoval denník Le Monde.



Macron vo svojom 2,5 hodiny trvajúcom prejave sumarizoval a obhajoval svoje pôsobenie vo funkcii a predstavil aj svoj program na ďalšie päťročné funkčné obdobie. Zdôraznil najmä želanie, aby jednota získaná v krízových časoch vytrvala a prihováral sa aj za "veľký plán občianskej mobilizácie".



Po tom, čo dlho obhajoval slobodu, rovnosť, bratstvo a sekularizmus Macron tiež zdôraznil: "Naše hodnoty budú žiť len vtedy, ak bude Francúzsko silné a nezávislé".



V prejave sa vrátil aj k myšlienke posilniť ozbrojené sily, aby "boli pripravené čeliť vojne, ktorá môže prísť". Obhajoval tiež "nezávislú diplomaciu", ktorá "hovorí s každým", a "nové spojenectvá".



Pripomínal, že Francúzsko je "poľnohospodárskou veľmocou", a propagoval svoj program jeho premeny na "priemyselnú veľmoc".



Venoval sa aj ekologickým témam: obhajoval obnovu bytového fondu, svoj projekt prenájmu nízkonákladových elektromobilov, či plány na výstavbu nových jadrových reaktorov a využívanie nových zdrojov obnoviteľnej energie.



"Budeme prvou mocnosťou, ktorá sa zbaví fosílnych palív: môžeme to urobiť a urobíme to," sľúbil Macron.



Pripomenul postavenie francúzskej kultúry a dodal, že ju chce brániť najmä pred veľkými nadnárodnými spoločnosťami.



Avizoval, že na dosiahnutie vytýčených cieľov bude treba viac pracovať. Dodal, že sociálny štát je možný len za predpokladu, že existuje silný produktívny štát.



Macron v prejave potvrdil svoj plán zvýšiť vek odchodu do dôchodku na 65 rokov, pričom vyzval svojich priaznivcov, aby neverili jeho protikandidátom, ktorí hovoria o dôchodku vo veku 60 či 62 rokov. Podľa neho zvýšenie dôchodkového veku je jediná cesta k tomu, aby sa zachoval sociálny systém.



Macronovým cieľom je aj dosiahnuť do piatich rokov plnú zamestnanosť.



Francúzsky prezident v prejave vzdal hold učiteľovi Samuelovi Patymu, ktorého zavraždil radikálny islamista. Spomenul aj francúzskych vojakov, ktorí padli vo vojenských misiách v zahraničí.



Macron (44) pre ruskú inváziu na Ukrajinu odložil svoj vstup do predvolebnej kampane na poslednú chvíľu. Jeho snahy o nájdenie riešenia krízy na východe Európy by mu podľa analytikov mohli pomôcť dostať sa vo voľbách jednoznačne do vedúcej pozície.



Najnovšie prieskumy naznačujú, že sa zrejme zopakuje scenár z roku 2017, keď do rozhodujúceho - druhého - kola prezidentských volieb postúpil Macron s líderkou krajnej pravice Marine Le Penovou. Druhé kolo potom Macron s prehľadom vyhral.



Prieskumy však súčasne ukazujú, že centrista Macron má tentoraz nižší náskok a že Le Penová posilňuje svoju pozíciu pred svojím nacionalistickým rivalom Éricom Zemmourom, stredopravicovou Valériou Pécresseovou a ľavičiarom Jeanom-Lucom Mélénchonom.