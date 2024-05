Macron vyzval Abbása, aby vykonal potrebné reformy

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v stredajšom telefonáte palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, aby vykonal "potrebné reformy", pričom mu v tejto súvislosti predostrel "perspektívu (možného) uznania štátu Palestína". Oznámil to v stredu Elyzejský palác, informuje agentúra AFP.



Macron v telefonáte "zdôraznil záväzok Francúzska budovať spoločnú víziu mieru s európskymi a arabskými partnermi, ponúknuť bezpečnostné záruky pre Palestínčanov a Izraelčanov", ako aj "spraviť perspektívu uznania Palestínskeho štátu súčasťou užitočného procesu".



Abbásovo umiernené hnutie Fatah ovláda Palestínsku samosprávu v Predjordánsku, zatiaľ čo Pásmo Gazy spravuje od roku 2007 konkurenčné palestínske militantné hnutie Hamas, pripomína TASR.



Macron v utorok avizoval, že je v budúcnosti pripravený uznať palestínsky štát, tento krok by však podľa jeho slov mal "prísť v užitočnej chvíli" a nemal by byť založený na "emóciách". Vyjadril sa tak po tom, ako palestínsky štát v utorok oficiálne uznali Španielsko, Nórsko aj Írsko.



Francúzsky líder v stredajšom telefonáte Abbásovi odkázal, že Paríž je za "reformovanú a posilnenú Palestínsku samosprávu", ktorá by bola schopná plniť si svoje povinnosti "v prospech palestínskeho ľudu" na všetkých palestínskych územiach vrátane Pásma Gazy.



Macron okrem toho tlmočil "úprimnú sústrasť palestínskemu ľudu" v súvislosti s nedeľným náletom izraelskej armády na tábor pre vysídlené osoby v meste Rafah, pri ktorom zahynulo podľa miestnych úradov najmenej 45 ľudí.



Zároveň označil za "neprípustné" množstvo civilných obetí, aké si už vyžiadala izraelská ofenzíva v Pásme Gazy, ktorou židovský štát reaguje na bezprecedentný októbrový útok militantov z Hamasu.



Macron šéfovi Palestínskej samosprávy tiež povedal, že Paríž je "odhodlaný spolupracovať s Alžírskom a jeho partnermi na pôde Bezpečnostnej rade OSN". Alžírsko v utorok avizovalo, že BR OSN predloží návrh rezolúcie, ktorá vyzve Izrael na okamžité zastavenie vojenskej operácie v Rafahu.