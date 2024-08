Macron vyzval aj Netanjahua, aby sa vyhol opakovaniu odvetných krokov

Paríž 8. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron nabádal v stredu v telefonickom rozhovore izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa "vyhol cyklu odvetných opatrení" na Blízkom východe, informoval Elyzejský palác. Túto taktiku krátko predtým odporučil rovnakou formuláciou aj iránskemu prezidentovi Massúdovi Pezeškijánovi, informuje agentúra AFP.



Macron najskôr v telefonáte varoval Pezeškijána, aby sa "vyhol cyklu odvetných opatrení, ktoré by ohrozili obyvateľstvo a regionálnu stabilitu". Následne apeloval aj na Netanjahua, aby postupoval rovnako, informoval Elyzejský palác.



Podľa Paríža je teraz nevyhnutné zabrániť vypuknutiu vojenského konfliktu medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. "Vzhľadom na narastajúce napätie na hraniciach medzi Izraelom a Libanonom je potrebné vynaložiť všetko úsilie... na to, aby sa zabránilo regionálnej eskalácií," uviedol Elyzejský palác, pričom dodal, že "vojna medzi Izraelom a Libanonom by mala ničivé dôsledky pre celý región".



Macron podľa vyhlásenia paláca Netanjahuovi tiež pripomenul, že "absolútnou prioritou" Francúzska zostáva "okamžité dosiahnutie prímeria v Gaze, prepustenie všetkých rukojemníkov... a rozsiahle i nerušené dodávky humanitárnej pomoci pre tamojších obyvateľov".



Obavy z eskalácie konfliktu medzi Iránom a Izraelom narástli po minulotýždňovom atentáte v Teheráne, pri ktorom zahynul vodca palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíl Haníja, ktorý prišiel do Iránu na inauguráciu Pezeškijána. Irán a ním podporované militantné skupiny pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil, no ani nevyvrátil.



Pri nedávnom útoku v Bejrúte, ku ktorému sa Izrael priznal, prišiel o život aj vojenský veliteľ libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Irán, Hizballáh aj Hamas sľubujú za tieto útoky odvetu voči Izraelu, čo vo svete vyvoláva obavy z ďalšieho rozširovania konfliktu v regióne, kde je napätie vyostrené už od vypuknutia vojny v Gaze.