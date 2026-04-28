< sekcia Zahraničie
Macron vyzval Andorru, aby pokročila v dekriminalizácii interrupcií
Ženy v Andorre momentálne nemajú zákonné právo podstúpiť potrat – ani v prípadoch znásilnenia, incestu alebo ohrozenia ich života.
Autor TASR
Andorra la Vella 28. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok počas návštevy v Andorre vyzval tamojšie úrady, aby dekriminalizovali interrupcie. Toto kniežatstvo je jedným z posledných štátov v Európe, kde platí úplný zákaz potratov. Ako podotkla agentúra AFP, Macronova výzva zaznela v čase, keď tento mikroštát, ležiaci v pohorí Pyreneje medzi Francúzskom a Španielskom, zvažuje reformu svojich zákonov o potratoch, píše TASR.
Ženy v Andorre momentálne nemajú zákonné právo podstúpiť potrat – ani v prípadoch znásilnenia, incestu alebo ohrozenia ich života. Za vykonanie tohto zákroku hrozí pacientke i lekárovi trest väzenia. Súdne procesy v tejto veci sa však v Andorre nikdy nekonali.
Predseda andorrskej vlády Xavier Espot Zamora v utorok uznal, že v Andorre existuje „dopyt“ po reforme zákonov o potratoch, a uviedol, že jeho vláda pracuje na „dohodnutom riešení“.
Ešte v marci Zamora vyjadril nádej, že potraty budú v Andorre dekriminalizované do jedného roka. Zároveň dodal, že neexistujú žiadne plány na ich úplnú legalizáciu.
Akákoľvek takáto reforma by si vyžadovala rokovania s Vatikánom, ktorý je spolu s Andorrou jedným z mála európskych subjektov, kde sú interrupcie úplne zakázané.
Podľa medzinárodnej organizácie Centrum pre reprodukčné práva (CRR) sú interrupcie legálne takmer vo všetkých európskych krajinách. V niekoľkých štátoch však platí takmer úplný zákaz a interrupciu povoľujú len v prípadoch ohrozenia života ženy. Ide napríklad o kniežatstvá Monako a Lichtenštajnsko, ako aj členské štáty EÚ Maltu a Poľsko.
Francúzsko sa v roku 2024 stalo prvou krajinou na svete, ktorá explicitne zakotvila právo na umelé prerušenie tehotenstva do svojej ústavy, čo inicioval prezident Emmanuel Macron. Macron následne presadzuje, aby sa toto právo stalo súčasťou Charty základných práv Európskej únie, čo vníma ako reakciu na obmedzovanie práv žien vo svete.
AFP pripomenula, že francúzsky prezident je automaticky jedným zo spoluvládcov Andorry - spolu s biskupom zo španielskeho Urgellu. Ide skôr o symbolickú a historickú funkciu, reálnu výkonnú moc má vláda Andorry a jej premiér.
Ženy v Andorre momentálne nemajú zákonné právo podstúpiť potrat – ani v prípadoch znásilnenia, incestu alebo ohrozenia ich života. Za vykonanie tohto zákroku hrozí pacientke i lekárovi trest väzenia. Súdne procesy v tejto veci sa však v Andorre nikdy nekonali.
Predseda andorrskej vlády Xavier Espot Zamora v utorok uznal, že v Andorre existuje „dopyt“ po reforme zákonov o potratoch, a uviedol, že jeho vláda pracuje na „dohodnutom riešení“.
Ešte v marci Zamora vyjadril nádej, že potraty budú v Andorre dekriminalizované do jedného roka. Zároveň dodal, že neexistujú žiadne plány na ich úplnú legalizáciu.
Akákoľvek takáto reforma by si vyžadovala rokovania s Vatikánom, ktorý je spolu s Andorrou jedným z mála európskych subjektov, kde sú interrupcie úplne zakázané.
Podľa medzinárodnej organizácie Centrum pre reprodukčné práva (CRR) sú interrupcie legálne takmer vo všetkých európskych krajinách. V niekoľkých štátoch však platí takmer úplný zákaz a interrupciu povoľujú len v prípadoch ohrozenia života ženy. Ide napríklad o kniežatstvá Monako a Lichtenštajnsko, ako aj členské štáty EÚ Maltu a Poľsko.
Francúzsko sa v roku 2024 stalo prvou krajinou na svete, ktorá explicitne zakotvila právo na umelé prerušenie tehotenstva do svojej ústavy, čo inicioval prezident Emmanuel Macron. Macron následne presadzuje, aby sa toto právo stalo súčasťou Charty základných práv Európskej únie, čo vníma ako reakciu na obmedzovanie práv žien vo svete.
AFP pripomenula, že francúzsky prezident je automaticky jedným zo spoluvládcov Andorry - spolu s biskupom zo španielskeho Urgellu. Ide skôr o symbolickú a historickú funkciu, reálnu výkonnú moc má vláda Andorry a jej premiér.