Macron vyzval Britániu, aby mala so svojimi susedmi úzke vzťahy

Londýn 8. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že Francúzsko a Británia musia spolupracovať na ochrane medzinárodného poriadku po roku 1945. V prejave na pôde britského parlamentu Macron zároveň uviedol, že európske krajiny „nikdy neopustia Ukrajinu“ vo vojne, ktorú voči nej vedie Rusko.



Ako informovala agentúra AFP, Macron sa vo svojom prejave k obom komorám britského parlamentu dotkol aj rôznych ďalších tém vrátane nelegálnej migrácie cez Lamanšský prieliv či situácie na Blízkom východe, pričom vyzýval na bezpodmienečné prímerie v palestínskom Pásme Gazy.



Macron je vôbec prvým lídrom EÚ na štátnej návšteve Spojeného kráľovstva od brexitu. Na jeho margo Macron vo svojom prejave k britským poslancom uviedol, že odchod Británie z Európskej únie v roku 2020 vyvoláva ľútosť, ale výsledok referenda o brexite, ktoré sa konalo v roku 2016, bol rešpektovaný.



Vyzval Britániu, aby sa napriek odchodu z EÚ „nedržala bokom“, pretože obrana a bezpečnosť, konkurencieschopnosť a demokracia sú prepojené naprieč Európou. Dodal, že Francúzsko a Spojené kráľovstvo „zachránia Európu“ tým, že sa budú zasadzovať za demokraciu, právo a medzinárodný poriadok. Zdôraznil tiež, že Európa musí posilniť svoju ekonomiku a obranu a znížiť svoju závislosť „od USA aj od Číny“.



Macrona, ktorého počas štátnej návštevy v Británii sprevádza jeho manželka Brigitte, privítal kráľ Karol s kráľovnou Kamilou na Windsorskom hrade, kam sa francúzsky prezident v utorok večer vráti na štátnu večeru usporiadanú britským panovníkom.



V stredu bude Macron obedovať s britským premiérom Keirom Starmerom a vo štvrtok budú spoločne predsedať 37. francúzsko-britskému summitu, kde majú diskutovať o možnostiach posilnenia obranných väzieb. Vo štvrtok sa zúčastnia i na stretnutí koalície ochotných, kde sa bude rokovať o zvýšení podpory pre Ukrajinu, ale aj o prehlbovaní tlaku na Rusko, potvrdila v pondelok Starmerova kancelária.



Podľa Elyzejského paláca sa do týchto diskusií zapojí aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, nemecký kancelár Friedrich Merz a talianska premiérka Giorgia Meloniová.



Agentúra Reuters doplnila, že Macronova trojdňová návšteva má v programe najmä rozhovory o ekonomických otázkach a zahraničnej politike. Podľa pozorovateľov sa však politické rozhovory budú týkať aj snáh vlády premiéra Starmera o obnovenie a posilnenie vzťahov Británie so svojimi európskymi spojencami.



Vo svojom príhovore na to poukázal aj Karol III., keď v uvítacom prejave uviedol, že Francúzsko a Británia majú nielen spoločné „hodnoty, ale aj neúnavné odhodlanie konať podľa nich vo svete“.



Macronova štátna návšteva v Británii sa koná 16 rokov po tom, čo medzičasom zosnulá kráľovná Alžbeta II. v roku 2008 hostila vtedajšieho francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho, pripomína TASR.