Macron vyzval Čínu, aby zabránila KĽDR v nasadení vojakov na Ukrajine

Singapur 30. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že Čína musí zabrániť Severnej Kórei v nasadení jej vojakov na Ukrajine po boku Ruska, informuje TASR.



„Ak Čína nechce, aby sa aliancia NATO angažovala v juhovýchodnej Ázii alebo v Ázii, musí jasne zabrániť Severnej Kórei v nasadení vojakov na európskej pôde,“ povedal Macron v prejave na bezpečnostnej konferencii Dialóg Šangri-La, ktorá sa koná v Singapure a je najväčším ázijským fórom pre otázky obrany a bezpečnosti.



Macron tiež upozornil, že ak Západ „opustí Gazu a nechá Izrael robiť si, čo chce“, riskuje stratu dôveryhodnosti u zvyšku sveta. „Preto odmietame dvojaký meter,“ zdôraznil s tým, že to platí aj pre konflikt na Ukrajine. Francúzsky prezident tiež pripustil, že Európa a Spojené štáty nie sú schopné vyriešiť krízy na celom svete vrátane Pásma Gazy a Ukrajiny.



„Myslím si, že dôveryhodnosť USA aj Európanov, ktorí predstierajú, že riešia krízy v týchto regiónoch, je veľmi nízka,“ povedal Macron na konferencii, ktorou vrcholí jeho turné po juhovýchodnej Ázii.



Agentúra AFP pripomenula, že lídri EÚ v posledných dňoch sprísnili svoj tón voči Izraelu, ktorý obnovil svoju ofenzívu v Pásme Gazy. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok odsúdila útoky na civilnú infraštruktúru v Pásme Gazy, ku ktorým došlo v posledných dňoch, ako „neprimerané“.



Napriek tomu, že po viac ako dvojmesačnej blokáde zo strany Izraela začína do Pásma Gazy prichádzať humanitárna pomoc, situácia tam je kritická. Odborníci na potravinovú bezpečnosť tvrdia, že hladomorom je ohrozený každý piaty obyvateľ tejto palestínskej enklávy.



Mnohé krajiny v súčasnosti tlačia na Izrael, aby umožnil neobmedzený prísun pomoci do Pásma Gazy. Macron počas návštevy v juhovýchodnej Ázii apeloval, že je potrebné konať „v priebehu nasledujúcich hodín a dní“. Vyhlásil tiež, že uznanie palestínskeho štátu za určitých podmienok je „nielen morálnou povinnosťou, ale aj politickou nevyhnutnosťou“.