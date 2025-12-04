< sekcia Zahraničie
Macron vyzval Čínu,aby podporila úsilie na ukončenie vojny na Ukrajine
Ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN majú obe krajiny osobitnú zodpovednosť, povedal Macron na tlačovej konferencii s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 4. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Čínu, aby sa pripojila k úsiliu jeho krajiny zastaviť ruské útoky na kritickú infraštruktúru Ukrajiny, povedal to vo štvrtok počas návštevy Pekingu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN majú obe krajiny osobitnú zodpovednosť, povedal Macron na tlačovej konferencii s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Si zopakoval postoj Pekingu, že Čína usiluje o mier a dúfa, že obe strany dosiahnu trvalý mier prostredníctvom dialógu. Dodal, že jeho krajina chce naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu, ale odmieta pokusy zvaľovať vinu na iných.
Peking je považovaný za najdôležitejšieho podporovateľa Ruska, pretože väčšina západných krajín prerušila vzťahy s Moskvou po rozsiahlej invázii na Ukrajinu vo februári 2022, pripomína nemecká agentúra.
Čína doteraz neodsúdila ruskú ofenzívu, ktorá spôsobila obrovské utrpenie civilného obyvateľstva na Ukrajine. Peking bol taktiež obvinený z podpory ruského obranného sektora dodávkami tovaru, ktorý môže byť použitý na civilné aj vojenské účely.
Pred cestou do Číny sa Macron v pondelok stretol v Paríži s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym, kde diskutovali o snahách USA ukončiť vojnu.
Ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN majú obe krajiny osobitnú zodpovednosť, povedal Macron na tlačovej konferencii s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Si zopakoval postoj Pekingu, že Čína usiluje o mier a dúfa, že obe strany dosiahnu trvalý mier prostredníctvom dialógu. Dodal, že jeho krajina chce naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu, ale odmieta pokusy zvaľovať vinu na iných.
Peking je považovaný za najdôležitejšieho podporovateľa Ruska, pretože väčšina západných krajín prerušila vzťahy s Moskvou po rozsiahlej invázii na Ukrajinu vo februári 2022, pripomína nemecká agentúra.
Čína doteraz neodsúdila ruskú ofenzívu, ktorá spôsobila obrovské utrpenie civilného obyvateľstva na Ukrajine. Peking bol taktiež obvinený z podpory ruského obranného sektora dodávkami tovaru, ktorý môže byť použitý na civilné aj vojenské účely.
Pred cestou do Číny sa Macron v pondelok stretol v Paríži s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym, kde diskutovali o snahách USA ukončiť vojnu.