Macron vyzval Erdogana, aby rešpektoval voľbu Fínska a Švédska

Paríž 26. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal vo štvrtok tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby rešpektoval zvrchovanú voľbu Fínska a Švédska vstúpiť do NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Macron telefonoval s Erdoganom v rámci úsilia zabrániť tomu, aby Ankara vetovala žiadosť týchto dvoch severských krajín o vstup do Severoatlantickej aliancie.



"Prezident (Macron) upozornil na potrebu rešpektovať suverénnu voľbu týchto dvoch krajín, ktorá bola prijatá na základe demokratických procesov a reakcie na zmenu ich bezpečnostného prostredia," uviedla Macronova kancelária.



Macron zároveň v telefonáte vyjadril nádej, že bude rýchlo nájdené riešenie problému, ktorý vznikol, keď Ankara vyslovila námietky proti tomu, aby sa Švédsko a Fínsko stali súčasťou Aliancie.



Tieto dve severské krajiny oficiálne podali žiadosti o vstup do NATO minulý týždeň, čím prišlo k zmene ich desaťročia pretrvávajúcej politiky neutrality. Tú vyvolala zmena verejnej mienky po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu, uvádza AFP.



S ich vstupom do Aliancie však musia súhlasiť všetci spojenci, pričom Turecko uviedlo, že vstup Fínska a Švédska do NATO nepodporí. Erdogan totiž obviňuje Štokholm a Helsinki z toho, že poskytli útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko považuje za teroristickú organizáciu.



Ankara v stredu varovala, že proces vstup Fínska a Švédska do NATO sa nepohne dopredu, pokiaľ sa nevezmú do úvahy bezpečnostné obavy Turecka.



Macron a Erdogan sa počas telefonátu tiež dohodli, že budú ďalej pracovať na snahách zameraných na obnovenie exportu obilia z Ukrajiny, aby sa tak predišlo nedostatku potravín, ktorý ohrozuje najmä rozvojové krajiny.