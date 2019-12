Macron vyzval EÚ, aby sa posunula v rokovaniach o brexite

Paríž 10. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v utorok Európsku úniu, aby rýchlo pokročila v rokovaniach o brexite po tom, ako sa vo štvrtok uskutočnia predčasné parlamentné voľby v Británii, píše agentúra AP.



Členské štáty EÚ musia podľa Macrona udržať "metódu, ktorá doteraz fungovala, to znamená: jednotu". Francúzsky líder sa takto vyjadril v utorok na stretnutí s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom v Elyzejskom paláci v Paríži.



Lídri EÚ sa vo štvrtok a v piatok zídu v Bruseli na summite EÚ. Macron v tejto súvislosti vyzval blok, aby bránil svoje záujmy "bez toho, aby podľahol tlaku".



Michel povedal, že lídri EÚ budú o budúcich vzťahu bloku s Britániou diskutovať v piatok. "Samozrejme budeme brať do úvahy výsledky (britských) volieb," dodal.



Briti budú vo štvrtok hlasovať vo voľbách, ktoré ovplyvnia formu brexitu - vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ako aj budúcich vzťahov s EÚ. Británia by mala z európskej únie vystúpiť 31. januára.



Na výber majú najmä ostro sa rozchádzajúce programy Johnsonovej Konzervatívnej strany a socialistami vedenej opozičnej Labouristickej strany.