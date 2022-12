Macron vyzval Francúzov, aby počas zimných mesiacov šetrili elektrinou

Paríž 3. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron odkázal obyvateľom Francúzska, že nie je dôvod na paniku v súvislosti s možnými výpadkami elektriny počas zimných mesiacov, no vyzval ich, aby šetrili elektrinou. Macron to povedal v rozhovore pre francúzsku televíziu TF1. TASR informuje na základe sobotnej správy agentúry Reuters.



Deje sa tak po tom, ako francúzska energetická spoločnosť EDF vo štvrtok uviedla, že krajina by mohla túto zimu počas niektorých dní čeliť výpadkom elektriny. Francúzska vláda preto začala inštruovať miestne úrady o tom, ako riešiť prípadné výpadky.



"V prvom rade si ujasnime: žiadna panika! Je legitímne, aby sa vláda pripravila na extrémne prípady, ktoré by znamenali niekoľkohodinové výpadky elektriny, ak by sme nemali dostatok energie," povedal Macron v rozhovore, ktorý bol natočený počas jeho tohtotýždňovej návštevy v Spojených štátoch.



Francúzsky prezident zároveň odmietol tvrdenia, že riziko postupných výpadkov elektriny bolo spôsobené neadekvátnym manažmentom EDF pri obnovovaní prevádzky jadrových reaktorov.



Takmer polovica z 56 reaktorov, ktoré prevádzkuje EDF vo Francúzsku, je aktuálne mimo prevádzky z dôvodu údržby alebo opráv. Koncern v novembri uviedol, že v januári by malo byť v prevádzke 46 reaktorov.



EDF čelí výpadkom v prevádzke jadrových reaktorov v čase, keď sa Európa snaží nahradiť ruské dodávky plynu, ktoré Moskva prerušila v odvete za sankcie EÚ voči Rusku za inváziu na Ukrajinu.