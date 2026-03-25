Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Macron vyzval Irán na mierové rokovania o ukončení vojny

.
Na snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 25. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok počas telefonátu s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom vyzval Teherán, aby prestal útočiť na susedné krajiny a zapojil sa v dobrej viere do rokovaní o ukončení vojny na Blízkom východe. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.

„Vyzval som Irán, aby sa v dobrej viere zapojil do rokovaní,“ napísal Macron na sociálnej sieti X. Podľa neho by mali prípadné mierové rozhovory viesť k vytvoreniu rámca, ktorý zohľadní očakávania medzinárodného spoločenstva v súvislosti s iránskym jadrovým a balistickým programom, ako aj s aktivitami Teheránu destabilizujúcimi región.

Zároveň zdôraznil „absolútnu nevyhnutnosť ukončenia neprijateľných útokov“ na krajiny v regióne, ochrany energetickej a civilnej infraštruktúry a obnovenia námornej plavby v Hormuzskom prielive, strategickej trase z Perzského zálivu.

Macron tiež vyzval Irán, aby čo najskôr umožnil návrat dvoch francúzskych občanov, ktorí sú v krajine dlhodobo zadržiavaní. Od začiatku konfliktu ide už o tretiu komunikáciu medzi Macronom a Pezeškijánom zameranú na zmiernenie napätia a hľadanie diplomatického riešenia, pripomína DPA.
.

Neprehliadnite

Prezident Pellegrini prijal legendy z ME 1976: Sú inšpiráciou

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome