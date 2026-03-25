Macron vyzval Irán na mierové rokovania o ukončení vojny
Autor TASR
Paríž 25. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok počas telefonátu s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom vyzval Teherán, aby prestal útočiť na susedné krajiny a zapojil sa v dobrej viere do rokovaní o ukončení vojny na Blízkom východe. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.
„Vyzval som Irán, aby sa v dobrej viere zapojil do rokovaní,“ napísal Macron na sociálnej sieti X. Podľa neho by mali prípadné mierové rozhovory viesť k vytvoreniu rámca, ktorý zohľadní očakávania medzinárodného spoločenstva v súvislosti s iránskym jadrovým a balistickým programom, ako aj s aktivitami Teheránu destabilizujúcimi región.
Zároveň zdôraznil „absolútnu nevyhnutnosť ukončenia neprijateľných útokov“ na krajiny v regióne, ochrany energetickej a civilnej infraštruktúry a obnovenia námornej plavby v Hormuzskom prielive, strategickej trase z Perzského zálivu.
Macron tiež vyzval Irán, aby čo najskôr umožnil návrat dvoch francúzskych občanov, ktorí sú v krajine dlhodobo zadržiavaní. Od začiatku konfliktu ide už o tretiu komunikáciu medzi Macronom a Pezeškijánom zameranú na zmiernenie napätia a hľadanie diplomatického riešenia, pripomína DPA.
