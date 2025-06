Macron vyzval Irán na zmiernenie konfliktu s Izraelom a USA

Paríž 22. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu v telefonáte so svojim iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškijánom vyzval Teherán na „maximálnu zdržanlivosť“ a návrat k diplomatickým rozhovorom v súvislosti s útokmi Spojených štátov na jadrové zariadenia Iránu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



„Vyzval som na deeskaláciu a Irán na maximálnu zdržanlivosť v rámci tohto nebezpečného kontextu, aby sa mohlo obnoviť diplomatické riešenie,“ uviedol Macron na platforme X.



Dodal, že Teherán tiež vyzval, aby sa „vzdal jadrových zbraní“ a varoval pred „rizikom toho najhoršieho pre celý región“. „Toto je jediná cesta, ktorá vedie k mieru a bezpečnosti pre všetkých,“ vyhlásil Macron.



Francúzsky prezident v nedeľu tiež hovoril s lídrami Saudskej Arábie, Ománu, Spojených arabských emirátov a Kataru. Takisto plánuje v nedeľu zvolať zasadnutie francúzskej rady obrany v reakcii na americké útoky na Irán, dodáva AFP.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot ešte predtým v nedeľu vyjadril „znepokojenie“ nad leteckými útokmi USA na iránske jadrové zariadenia a takisto vyzval na „zdržanlivosť“.



USA na pokyn prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia vo Fordó, v Natanze a Isfaháne, čím sa priamo zapojili do konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Izrael spustil útoky na Irán 13. júna s cieľom zabrániť mu získať jadrovú zbraň. Teherán opakovane popiera, že by sa o ňu usiloval, a Tel Avivu údery opätuje.