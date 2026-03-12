Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Macron vyzval Izrael a Hizballáh, aby zastavili svoje ofenzívy

Na snímke prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Libanonské úrady v najnovšej bilancii uviedli, že izraelská ofenzíva pripravila v Libanone o život už vyše 630 ľudí vrátane 91 detí.

Paríž 12. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyzval Izrael, aby zastavil svoju pozemnú ofenzívu v Libanone, a na libanonskú skupinu Hizballáh podporovanú Iránom apeloval, aby „okamžite“ zastavila útoky na židovský štát.

Hizballáh urobil veľkú chybu, keď zatiahol Libanon do konfrontácie s Izraelom. Musí okamžite zastaviť svoj útok,“ napísal Macron v príspevku na sieti X.

Macron, ktorý tento týždeň deklaroval, že treba urobiť všetko pre to, aby sa predišlo novej vojne v Libanone, zverejnil svoje stanovisko k situácii v Libanone po ďalšom rozhovore s jeho prezidentom Džúzífom Awnom.

Libanon bol tento mesiac zatiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh zaútočil na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v úvodnej vlne amerických a izraelských útokov na Irán.

Izrael, ktorý pokračoval v útokoch v Libanone už pred vojnou a aj napriek prímeriu s Hizballáhom z roku 2024, od začiatku marca v reakcii na útoky dronov a rakiet Hizballáhu podniká nálety po celom území Libanonu a do jeho pohraničných oblastí vyslal aj pozemné jednotky.

Libanonské úrady v najnovšej bilancii uviedli, že izraelská ofenzíva pripravila v Libanone o život už vyše 630 ľudí vrátane 91 detí.

Izraelská armáda v stredu večer oznámila, že spustila novú vlnu útokov na ciele Hizballáhu v južnom Bejrúte – bašte tejto organizácie – a avizovala, že tam zasiahne „veľkou silou“ po tom, čo armáda hlásila raketovú paľbu z pozícií Hizballáhu v Libanone smerom k Izraelu.

Libanonská militantná skupina Hizballáh predtým avizovala začiatok svojej novej vojenskej operácie. Následne podľa izraelských médií vypálila smerom k severnému Izraelu viac ako 100 rakiet, čo predstavuje jeden z najväčších raketových útokov v najnovšej eskalácii, ktorá trvá od 2. marca.
