Macron vyzval Izrael a Hizballáh, aby zastavili svoje ofenzívy
Libanonské úrady v najnovšej bilancii uviedli, že izraelská ofenzíva pripravila v Libanone o život už vyše 630 ľudí vrátane 91 detí.
Autor TASR
Paríž 12. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyzval Izrael, aby zastavil svoju pozemnú ofenzívu v Libanone, a na libanonskú skupinu Hizballáh podporovanú Iránom apeloval, aby „okamžite“ zastavila útoky na židovský štát.
„Hizballáh urobil veľkú chybu, keď zatiahol Libanon do konfrontácie s Izraelom. Musí okamžite zastaviť svoj útok,“ napísal Macron v príspevku na sieti X.
Macron, ktorý tento týždeň deklaroval, že treba urobiť všetko pre to, aby sa predišlo novej vojne v Libanone, zverejnil svoje stanovisko k situácii v Libanone po ďalšom rozhovore s jeho prezidentom Džúzífom Awnom.
Libanon bol tento mesiac zatiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh zaútočil na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího v úvodnej vlne amerických a izraelských útokov na Irán.
Izrael, ktorý pokračoval v útokoch v Libanone už pred vojnou a aj napriek prímeriu s Hizballáhom z roku 2024, od začiatku marca v reakcii na útoky dronov a rakiet Hizballáhu podniká nálety po celom území Libanonu a do jeho pohraničných oblastí vyslal aj pozemné jednotky.
Libanonské úrady v najnovšej bilancii uviedli, že izraelská ofenzíva pripravila v Libanone o život už vyše 630 ľudí vrátane 91 detí.
Izraelská armáda v stredu večer oznámila, že spustila novú vlnu útokov na ciele Hizballáhu v južnom Bejrúte – bašte tejto organizácie – a avizovala, že tam zasiahne „veľkou silou“ po tom, čo armáda hlásila raketovú paľbu z pozícií Hizballáhu v Libanone smerom k Izraelu.
Libanonská militantná skupina Hizballáh predtým avizovala začiatok svojej novej vojenskej operácie. Následne podľa izraelských médií vypálila smerom k severnému Izraelu viac ako 100 rakiet, čo predstavuje jeden z najväčších raketových útokov v najnovšej eskalácii, ktorá trvá od 2. marca.
