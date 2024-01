Macron vyzval Izrael, aby sa predovšetkým v Libanone vyhol eskalácii

Paríž 3. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Izrael, aby sa vyhol eskalácii, a to predovšetkým v Libanone. Spravil tak po tom, čo pri útoku v Bejrúte, ktorý je pripisovaný Izraelu, zomrel zástupca šéfa hnutia Hamas Sálih Árúrí. Oznámil to v utorok Elyzejský palác, informovala v noci na stredu agentúra AFP.



Macron telefonoval s izraelským ministrom a členom vojnového kabinetu Bennym Gantzom, pričom uviedol, že je dôležité vyhnúť sa akejkoľvek eskalácii, najmä v Libanone. Francúzsko bude pritom toto posolstvo šíriť medzi všetkými priamo alebo nepriamo zapojenými aktérmi v regióne, povedal Macron.



Počas rozhovoru s Gantzom Macron zopakoval výzvu na trvalé prímerie medzi Izraelom a Hamasom, uviedla kancelária. Vyjadril tiež hlboké znepokojnie nad narastajúcim počtom civilných obetí v Pásme Gazy a vyvíjajúcou sa humanitárnou krízou na tomto palestínskom území. Zároveň však potvrdil záväzok Francúzska voči bezpečnosti Izraela.



Árúrí zomrel v utorok večer počas útoku na predmestie Bejrútu, ktorý je pripisovaný Izraelu, uviedol Hamas a libanonskí bezpečnostní predstavitelia. Izrael pravidelne útočí na libanonské šiitske hnutie Hizballáh pozdĺž svojich hraníc s Libanonom. Avšak útok, pri ktorom zomrel Árúrí, bol prvým útokom od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy, ktorého cieľom bolo libanonské hlavné mesto.



Hizballáh, ktorý podporuje Hamas, po útoku prisľúbil, že Árúrího smrť nezostane bez odpovede. Útok zároveň označil za vážne napadnutie Libanonu a nebezpečný vývoj priebehu vojny.



Libanonský premiér Nadžíb Míkátí odsúdil zabitie Árúrího a uviedol, že cieľom útoku bolo vtiahnuť Libanon hlbšie do vojny Izraela a Hamasu.