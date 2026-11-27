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Macron vyzval lídrov EÚ na dohodu o dlhodobom rozpočte do konca roka
Ak sa do 31. decembra nedosiahne dohoda, rokovania budú pokračovať v druhej polovici roka, uviedol Macron na okraj prebiehajúceho mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli.
Autor TASR
Brusel 26. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval ostatných lídrov Európskej únie, aby našli kompromis v otázke budúceho dlhodobého rozpočtu Únie do konca tohto roka, teda ešte pred francúzskymi prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jar 2027. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Ak sa do 31. decembra nedosiahne dohoda, rokovania budú pokračovať v druhej polovici roka,“ uviedol Macron na okraj prebiehajúceho mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli.
Prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku je naplánované na 18. apríla. Macron, ktorý je vo funkcii už druhé funkčné obdobie, už opätovne kandidovať nemôže.
Ak sa v najbližších týždňoch nepodarí nájsť zhodu na viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034, bude to podľa Macrona znamenať „oveľa väčší tlak“ a riziko, že rozpočet nebude schválený včas. „Nemyslím si, že toto je pre Európu najvhodnejšie riešenie,“ dodal.
Lídri EÚ v Bruseli sa nevedia zhodnúť na tom, ako financovať investície do nových priorít, akými sú obrana a konkurencieschopnosť, a zároveň zachovať tradičné dotácie pre poľnohospodárstvo a vyrovnávacie platby (kohézne fondy) pre chudobnejšie regióny, vysvetľuje DPA.
Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príchode na summit zopakoval svoju požiadavku obmedziť celkový objem rozpočtu, aby sa predišlo prudkému nárastu príspevkov Nemecka.
„Ak sa do 31. decembra nedosiahne dohoda, rokovania budú pokračovať v druhej polovici roka,“ uviedol Macron na okraj prebiehajúceho mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli.
Prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku je naplánované na 18. apríla. Macron, ktorý je vo funkcii už druhé funkčné obdobie, už opätovne kandidovať nemôže.
Ak sa v najbližších týždňoch nepodarí nájsť zhodu na viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034, bude to podľa Macrona znamenať „oveľa väčší tlak“ a riziko, že rozpočet nebude schválený včas. „Nemyslím si, že toto je pre Európu najvhodnejšie riešenie,“ dodal.
Lídri EÚ v Bruseli sa nevedia zhodnúť na tom, ako financovať investície do nových priorít, akými sú obrana a konkurencieschopnosť, a zároveň zachovať tradičné dotácie pre poľnohospodárstvo a vyrovnávacie platby (kohézne fondy) pre chudobnejšie regióny, vysvetľuje DPA.
Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príchode na summit zopakoval svoju požiadavku obmedziť celkový objem rozpočtu, aby sa predišlo prudkému nárastu príspevkov Nemecka.