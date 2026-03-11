< sekcia Zahraničie
Macron vyzval lídrov G7, aby konali s cieľom otvoriť Hormuzský záliv
Iránske vojenské operačné velenie v stredu vyhlásilo, že akékoľvek plavidlo patriace Spojeným štátom, Izraelu alebo ich spojencom bude považované za legitímny cieľ.
Autor TASR
Paríž 11. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval lídrov zoskupenia krajín G7, aby konali s cieľom čo najskôr obnoviť plavbu v Hormuzskom prielive. Blokovanie prielivu podľa neho však neodôvodňuje zrušenie sankcií voči Rusku. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.
Francúzsko zoskupeniu G7 aktuálne predsedá a na videokonferencii jeho lídrov Macron povedal, že je dôležité koordinovať spoločné kroky „aby sa čo najskôr zabezpečilo obnovenie slobody plavby vo všetkých štátoch“. Potrebné je podľa neho „spolupracovať s tretími stranami, aby sa zabránilo akýmkoľvek obmedzeniam vývozu ropy a plynu“.
Vyzdvihol aj rozhodnutie Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) uvoľniť núdzové zásoby ropy v objeme 400 miliónov ton a uviedol, že to zodpovedá 20 dňom vývozu tejto suroviny cez Hormuzský prieliv.
Cez úžinu spájajúcu Perzský záliv s Arabským morom prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom je tam obchodná doprava takmer úplne pozastavená.
Iránske vojenské operačné velenie v stredu vyhlásilo, že akékoľvek plavidlo patriace Spojeným štátom, Izraelu alebo ich spojencom bude považované za legitímny cieľ. Zopakovalo varovanie, že „neumožní prechod ani jediného litra ropy“ cez Hormuzský prieliv.
