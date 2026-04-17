Macron vyzval mladých ľudí, aby si užili život bez internetu
Macron uviedol, že sociálne médiá oberajú mladšiu generáciu o pozornosť.
Paríž 17. apríla (TASR) - Deti by mali jeden deň za mesiac vypnúť svoje zariadenia a stráviť ho bez internetu, uviedol vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron. V tento deň by mali napríklad čítať, písať, hrať divadlo, tráviť čas s inými a spolu niečo znova budovať, povedal študentom v meste Villers-Cotterets, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Macron uviedol, že sociálne médiá oberajú mladšiu generáciu o pozornosť. Ľudia si podľa neho čoraz viac zvykajú na čas pred obrazovkou, preto je pre nich ťažšie prečítať si knihu, pozrieť film alebo mať trpezlivosť s inými. Klesajúca pozornosť je spojená aj s problémom osamelosti, zdôraznil.
"Nechali sme vás v tejto džungli a okradli o vašu pozornosť," povedal prezident študentom. "Musíme spomaliť a pomôcť vás stať sa dospelými a predovšetkým občanmi."
Macron presadzuje zákaz sociálnych médií pre deti mladšie ako 15 rokov. O príslušnom zákone diskutuje horná komora francúzskeho parlamentu. Voči plošnému zákazu schválenému v januári dolnou komorou vzniesol právne námietky výbor Senátu.
Francúzsky prezident vyjadril želanie, aby opatrenie platilo už od začiatku najbližšieho školského roka v septembri, čo odôvodnil obavami o vplyv času stráveného pred obrazovkami na vzdelanie a duševné zdravie mladých ľudí.
Macron uviedol, že sociálne médiá oberajú mladšiu generáciu o pozornosť. Ľudia si podľa neho čoraz viac zvykajú na čas pred obrazovkou, preto je pre nich ťažšie prečítať si knihu, pozrieť film alebo mať trpezlivosť s inými. Klesajúca pozornosť je spojená aj s problémom osamelosti, zdôraznil.
"Nechali sme vás v tejto džungli a okradli o vašu pozornosť," povedal prezident študentom. "Musíme spomaliť a pomôcť vás stať sa dospelými a predovšetkým občanmi."
Macron presadzuje zákaz sociálnych médií pre deti mladšie ako 15 rokov. O príslušnom zákone diskutuje horná komora francúzskeho parlamentu. Voči plošnému zákazu schválenému v januári dolnou komorou vzniesol právne námietky výbor Senátu.
Francúzsky prezident vyjadril želanie, aby opatrenie platilo už od začiatku najbližšieho školského roka v septembri, čo odôvodnil obavami o vplyv času stráveného pred obrazovkami na vzdelanie a duševné zdravie mladých ľudí.