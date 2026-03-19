Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Macron vyzval na moratórium útokov na civilnú infraštruktúru

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Práve som hovoril s emirom Kataru a prezidentom Trumpom v súvislosti s útokmi, ktoré dnes zasiahli zariadenia na ťažbu a spracovanie plynu v Iráne a Katare, napísal Macron vo svojom príspevku.

Autor TASR
Paríž 19. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval na moratórium na útoky proti civilnej infraštruktúre po tom, ako hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a katarským emirom Tamímom bin Hamadom Ál Sáním o útokoch, ktoré zasiahli energetické zariadenia v Iráne a Katare. Informoval o tom na sociálnych sieťach. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.

Práve som hovoril s emirom Kataru a prezidentom Trumpom v súvislosti s útokmi, ktoré dnes zasiahli zariadenia na ťažbu a spracovanie plynu v Iráne a Katare,“ napísal Macron vo svojom príspevku na platforme X.

Katarská štátna energetická spoločnosť QatarEnergy v stredu oznámila, že jej zariadenia v katarskom priemyselnom centre Ras Laffan zasiahli raketové útoky vypálené z Iránu, ktoré poškodili tamojšiu infraštruktúru. Útok Teheránu nasledoval po tom, čo Spojené štáty a Izrael v rámci svojej bojovej operácie zasiahli významné plynárenské zariadenie v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje v južnom Iráne na pobreží Perzského zálivu.

Je v spoločnom záujme bezodkladne zaviesť moratórium na útoky zamerané na civilnú infraštruktúru, najmä energetickú a vodnú infraštruktúru. Civilné obyvateľstvo a jeho základné potreby, ako aj bezpečnosť dodávok energie, musia byť chránené pred eskaláciou vojnového konfliktu,“ dodal.
Neprehliadnite

VIDEO: J. Ferenčák vníma vylúčenie z Hlasu-SD ako perzekúciu

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR

Vyšetrovanie: Nehodu vlakov pri Pezinku spôsobilo zlyhanie jednotlivca

VTÁČIA CHRÍPKA V EURÓPE: Prípady sú potvrdené v obľúbenej krajine