Macron vyzval na odstránenie barikád na Novej Kaledónii

Paríž 18. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyzval demonštrantov na Novej Kaledónii na odstránenie barikád po tom, čo miestne úrady vyhlásili, že získali opäť kontrolu nad hlavným mestom Noumea. V metropole napriek tomu ostávajú barikády a demonštranti požadujúci nezávislosť od Francúzska sú podľa vlastných vyhlásení odhodlaní ostať v uliciach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Macron odsúdil násilie a niekoľko týždňov trvajúce nepokoje na Novej Kaledónii označil za neakceptovateľné.



Po piatich týždňoch nepokojov sa situácia na Novej Kaledónii podľa AFP priblížila k normálu. V pondelok obnovili prevádzku medzinárodného letiska a tiež školské vyučovanie.



Miestne médiá zverejnili list, v ktorom Macron vyzýva na trpezlivosť a dialóg. "Vybudovať vždy trvá dlhšie, než zničiť," napísal. Francúzsky prezident varoval tých, ktorí podnecujú nepokoje, že úrady voči nim vyvodia zodpovednosť.



Nová Kaledónia je od polovice 19. storočia francúzskym zámorským územím, no mnohí domorodí Kanakovia požadujú väčšiu nezávislosť. Násilné nepokoje tam vypukli 13. mája v súvislosti s ústavnou reformou volebného systému. Na jej základe by v provinčných voľbách získali právo voliť desaťtisíce francúzskych občanov. Miestni sa obávali, že by táto zmena oslabila ich politický vplyv, čím by definitívne stratili nádej na získanie nezávislosti.



Prezident Macron minulý týždeň oznámil "pozastavenie" tejto kontroverznej reformy, vzhľadom na blížiace sa predčasné parlamentné voľby vo Francúzsku. Tie sa budú konať 30. júna a 7. júla.