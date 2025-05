Macron vyzval na opatrenia proti hnutiu Moslimské bratstvo

Paríž 22. mája (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil v stredu vláde, aby pripravila návrhy na riešenie vplyvu hnutia Moslimské bratstvo a šírenia politického islamu vo Francúzsku. Oznámil to Elyzejský palác, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Macron predtým hovoril s bezpečnostnými predstaviteľmi o správe upozorňujúcej na Moslimské bratstvo a „hrozbu pre národnú súdržnosť“ vo Francúzsku, ktorú podľa nej hnutie predstavuje.



„Vzhľadom na dôležitosť tejto záležitosti a vážnosť zistených faktov (prezident) požiadal vládu, aby vypracovala nové návrhy, ktoré budú preskúmané na nadchádzajúcom zasadnutí Rady obrany začiatkom júna,“ uviedla prezidentská kancelária.



Macron tiež rozhodol, že správu, pripravenú dvoma vyššími štátnymi úradníkmi pre francúzsku vládu, zverejnia do konca týždňa. Podľa Elyzejského paláca správa „jasne konštatuje protirepublikánsky a podvratný charakter Moslimského bratstva“ a navrhuje spôsoby, ako sa s tým vyrovnať.



Správa poukazuje na šírenie islamizmu „zdola nahor“ s tým, že tento jav je „hrozbou z krátko- a strednodobého hľadiska“. Prezidentská kancelária zároveň zdôraznila, že „sme všetci úplne zajedno v tom, že nesmieme hádzať všetkých moslimov do jedného vreca“.



„Bojujeme proti islamizmu a jeho radikálnym excesom,“ dodal Elyzejský palác.



Úrady vo Francúzsku, ktoré zažilo sériu džihádistických útokov, sa snažia zabrániť šíreniu extrémistických islamských ideí. Náboženská radikalizácia sa stala „horúcou“ témou v čase rastúcej podpory krajnej pravice, priblížila AFP.



Moslimské bratstvo založili v Egypte v roku 1928. Francúzska správa sa zameriava na skupinu Moslimovia Francúzska (Musulmans de France), ktorú označuje za „národnú vetvu“ Moslimského bratstva.











4 gon pel