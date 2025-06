Macron vyzval na pokračovanie americko-iránskych jadrových rozhovorov

Paríž 13. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyzval na pokračovanie jadrových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom, na ktorý v piatok zaútočil Izrael. Macron zároveň povedal, že Francúzsko by mohlo poskytnúť pomoc v prípade iránskej odvety voči Izraelu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Irán nesie veľkú zodpovednosť za destabilizáciu celého regiónu,“ povedal Macron. Západ v uplynulých dňoch obvinil Teherán, že pokročil vo svojom jadrovom programe napriek prebiehajúcim rokovaniam s Washingtonom.



„Vyzývame na obnovenie dialógu a dosiahnutie dohody,“ dodal francúzsky prezident. Šieste kolo americko-iránskych rokovaní bolo naplánované na nedeľu v Ománe. Šéf Bieleho domu Donald Trump však v piatok vyhlásil, že nie je jasné, či sa rokovania uskutočnia. Irán sa už vyjadril, že na ne nepríde.



Trump po izraelských útokoch vyzval Irán na dosiahnutie dohody a tvrdí, že po ochromujúcich útokoch Izraela má Irán teraz silnejšiu motiváciu uzavrieť dohodu.



Macron v piatok vyhlásil, že Izrael má právo na sebaobranu, a neskôr dodal, že Francúzsko by mohlo pomôcť v prípade iránskej odvety voči Izraelu. „Ak by bol Izrael terčom iránskej odvety, Francúzsko by sa – ak by to situácia umožňovala – zapojilo do operácií na jeho ochranu a obranu,“ uviedol.



Elyzejský palác v piatok informoval, že Macron telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, nezverejnil však podrobnosti rozhovoru. Vzťahy medi Macronom a Netanjahuom boli v uplynulých mesiacoch napäté pre blokovanie prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy zo strany Izraela a plánom Francúzska uznať palestínsky štát, píše AFP.