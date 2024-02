Macron vyzval na rýchlu akciu v prospech Ukrajiny

Paríž 26. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v pondelok pri otvorení konferencie na posilnenie západnej pomoci v Paríži na rýchlu akciu v prospech Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Spojenci Ukrajiny musia znovu naštartovať svoju podporu, uviedol Macron na stretnutí predstaviteľov vyše 20 krajín v Elyzejskom paláci. Podľa Macrona je potrebné mobilizovať vojenskú i finančnú pomoc pre Ukrajinu, a to v rámci spoločnej pomoci i jednotlivo na úrovni štátov.



"Sme svedkami pritvrdzovania Ruska, najmä v uplynulých mesiacoch," povedal a poukázal na nedávne úmrtie opozičného lídra Alexeja Navaľného vo väzení. Zároveň upozornil, že Rusko sa správa čoraz agresívnejšie na politickej úrovni i na frontovej línii na Ukrajine.



"Všeobecné uvedomenie v súčasnosti je, že je v stávke bezpečnosť nás všetkých... Sme v procese zaisťovania našej bezpečnosti," povedal. "Rusko nesmie vyhrať," dodal francúzsky prezident.



Stretnutie v Paríži predstavuje pre jeho účastníkov príležitosť potvrdiť svoju jednotu a odhodlanie poraziť agresívnu vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajinu, uviedla kancelárie francúzskeho prezidenta vo vyhlásení pred začiatkom konferencie.



Konferencia v Paríži podľa AFP signalizuje Macronovu horlivosť postaviť sa v rámci Európskej únie do čela riešenia ukrajinskej otázky. Deje sa tak v čase rastúcich obáv, že by sa v mohla oslabiť americká pomoc pre Ukrajinu.



Na konferencii je zastúpených vyše 25 európskych krajín, napríklad poľský premiér Andrzej Duda či nemecký kancelár Olaf Scholz. Prostredníctvom video spojenia sa pripojí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Británia poslala svojho ministra zahraničných vecí Davida Camerona a zastúpené sú i Spojené štáty a Kanada. Slovensko reprezentuje premiér Robert Fico.