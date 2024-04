Paríž 11. apríla (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na udržateľné navýšenie produkcie zbraní. Urobil tak vo vo štvrtok počas kladenia základného kameňa novej továrne na pušný prach v meste Bergerac na juhozápade Francúzska. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Z dlhodobého hľadiska čelíme geopolitickej a geostrategickej zmene, v ktorej bude čoraz väčšiu úlohu zohrávať obranný priemysel," vyhlásil francúzsky prezident.



"To, čo tu robíme, je dôležité. Musíme pracovať rýchlo a usilovne a vyrábať vo veľkom," vyhlásil. Produkcia zbraní však podľa neho musí byť udržateľná.



Novú továreň spoločnosti Eurenco v meste Bergerac majú dokončiť v roku 2025 a jej plánovaná ročná produkcia bude 1200 ton strelného prachu a výbušnín.



Na mieste novej továrne sa pušný prach a trhaviny vyrábali od roku 1915, v roku 2007 však jej výrobné zariadenie demontovali pre nedostatok objednávok. Spoločnosť Eurenco uviedla, že aktuálne má objednávky až do roku 2030.



Európske krajiny investovali niekoľko desiatok miliárd eur do nákupu výzbroje a munície po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajine tiež poskytli vojenskú pomoc rádovo v desiatkach miliárd eur.



Francúzsky prezident vyzýva európske krajiny na zvýšenie výdavkov na obranu už od júna roku 2022, keď vyhlásil, že Francúzsko speje k vojnovej ekonomike.