Macron vyzval na ukončenie ostreľovania na východe Ukrajiny

Brusel 18. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok po summite EÚ – Africká únia v Bruseli vyzval na ukončenie ostreľovania na východe Ukrajiny. Povedal to v čase, keď narastajú obavy, že Rusko by mohlo hľadať zámienku na inváziu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa Macrona je situácia v Donbase v posledných hodinách "veľmi znepokojujúca" a vyžiadala si niekoľko obetí na životoch.



"Bombardovanie na (takzvanej) kontaktnej línii bolo obnovené. Vyzývame na ukončenie vojenských akcií a rýchlu deeskaláciu a na obnovenie konštruktívnych rokovaní," povedal francúzsky prezident.



Nárast násilia na frontovej línii medzi ukrajinskými silami a proruskými separatistami prichádza po tom, čo Washington obvinil Rusko z pokusu vyprovokovať incident ako falošnú zámienku na to, aby mohlo podniknúť útok na Ukrajinu.



Macron, ktorý sa tento mesiac stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ďalej povedal, že "ruský vojenský tlak neoslabuje" napriek vyhláseniam Moskvy, že sťahuje vojakov z hraníc.



Francúzsky líder trval na tom, že chce od Putina vidieť "konkrétne kroky" ako dôkaz, že je ochotný krízu deeskalovať.



Spojené štáty, ďalšie krajiny NATO a Ukrajina už celé týždne upozorňujú na vysokú koncentráciu ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach a hrozbe ruskej invázie na Ukrajinu. Moskva opakovane vyhlasuje, že na Ukrajinu zaútočiť neplánuje a vyhlasuje, že stiahla časť zo 149.000 vojakov od hraníc Ukrajiny.



EÚ a jej spojenci na Západe pohrozili Moskve masívnymi sankciami, ak zorganizuje ďalšiu inváziu na Ukrajinu osem rokov po tom, čo Kremeľ obsadil Krymský polostrov.